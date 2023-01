TSV Jahn Freising: „Die drei Großen“ trumpfen im Nachbarschaftsderby auf – Hitzige Atmosphäre

Keine Anpassungsschwierigkeiten: Jannis Rodeck (l.) kam erst vor Weihnachten zum Jahn, zeigte aber sofort gute Leistungen. Gegen Schrobenhausen machte er 27 Punkte. © Michalek

Der TSV Jahn Freising präsentiert sich in der Basketball-Bayernliga weiter stark. Im Nachbarschaftsduell mit Schrobenhausen behält das Team die Ruhe.

Freising – Für die Basketballer des TSV Jahn Freising läuft es in der Bayernliga Südwest weiterhin bestens: Bei den Green Devils Schrobenhausen feierten sie einen klaren 99:86-Erfolg (30:27, 54:49, 82:64) und bleiben damit als Tabellendritter in Lauerposition. Wer bei den Green Devils in Schrobenhausen antritt – noch dazu zu einem Nachbarschaftsderby –, trifft auf lautstark anfeuernde Fans. „Die Zuschauerkulisse und die Stimmung in der Halle sind schon beeindruckend“, räumte Jahn-Coach Oliver Stojanovski ein. „Das ist schon ganz anders als bei unseren Heimspielen.“

TSV Jahn Freising: Trainer Stojanovski lobt „die drei Großen“

Mit Unterstützung der Fans machten die Green Devils dem Jahn das Leben lange Zeit ganz schön schwer. Für Stojanovski nicht überraschend. „Den Schrobenhausenern ist es vor allem in der ersten Halbzeit immer wieder sehr gut gelungen, unser Pressing auszuhebeln“, so der Trainer. Mit dieser Taktik der Gastgeber hatten die Freisinger lange Zeit erhebliche Probleme. Schrobenhausen kam dadurch immer wieder zu aussichtsreichen Wurfgelegenheiten und punktete. Die Partie war ausgeglichen. „Unsere Defensive spielte bei weitem nicht so gut und konzentriert wie zuletzt“, monierte Stojanovski. Eigentlich hatte sich der Jahn-Coach gewünscht, schon vor der Pause alles klar zu machen, um den Nachwuchsspielern mehr Spielzeit geben zu können. Das klappte dann erst im letzten Viertel.

Nach der Pause benötigten die Freisinger noch etwas Zeit, um Schrobenhausen in den Griff zu bekommen. „Wir haben uns in der Defense deutlich weniger Fehler geleistet“, so der Jahn-Trainer. Für drei Spieler gab es ein extra Lob: „Unsere drei Großen haben sehr gut gespielt: Gabriel Makumpa räumte in der Defensive die Rebounds ab, und in der Offensive waren es Aaron Raidt und Jannis Rodeck, die für Stabilität sorgten. Dadurch konnten wir das Spiel ganz gut kontrollieren.“ Besonders erfreulich ist, dass sich Neuzugang Rodeck schon so gut ins Team integriert hat. Der Student ist erst vor Weihnachten zum Jahn gekommen.

Am Ende des dritten Viertels hatten sich die Freisinger dann freigespielt. Einem klaren Jahn-Sieg sollte nichts im Weg stehen. Aber so einfach wollten die Green Devils und deren Fans nicht klein beigeben. Schnell war klar, dass die Freisinger die Parte im Schlussabschnitt nicht mit angezogener Handbremse heimschaukeln konnten. Die Schrobenhausener kämpften bis zum Schluss um jeden Ball und verkürzten den deutlichen Vorsprung der Freisinger. Diese ließen sich davon aber nicht beeindrucken und bewahrten Ruhe. „Wir haben in der Offensive sehr oft die richtigen Entscheidungen getroffen“, sagte ein zufriedener Oliver Stojanovski. „Dass wir 86 Punkte kassiert haben, ist natürlich nicht so super. Wenn wir selber allerdings deutlich mehr Körbe erzielen, ist das auch wieder in Ordnung.“ VON PETER SPANRAD

Für den TSV Jahn spielten:

Babl (17), Baierlacher, Brejc (11), Makumpa (9), Raidt (15), Rodeck (27), Sabau (5), Salihovic (3), Schraml (2), Schwankner (6), Touré (4), Wanninger.

