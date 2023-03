TSV Jahn Freising fehlen Sekundenbruchteile zur Sensation

Bravourös dagegengehalten: Die Freisinger Korbjäger um Lukas Schwankner (mit Ball) hatten die Übermannschaft der Bayernliga Südwest am Samstagabend am Rande der ersten Saisonniederlage. © Lehmann

Die Basketballer des TSV Jahn Freising haben gegen Spitzenreiter MTV München knapp mit 58:59 den Kürzeren gezogen. Bitter: Der letzte Korb zählte nicht mehr.

Freising – „Das war in basketballerischer Hinsicht vielleicht nicht das schönste Spiel. Es war von viel Kampf geprägt, aber ungemein spannend“, urteilte Jahn-Abteilungsleiterin Michaela Ruis. Im Spitzenspiel der Bayernliga Südwest mussten sich die Freisinger in letzter Sekunde dem damit weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer MTV München mit 58:59 (15:26, 27:32, 42:46) geschlagen geben. Damit bleibt das Team auf Rang drei.

Während die Münchner mit ihren zahlreichen Fans in der Steinpark-Halle den Erfolg feierten, saß Jahn-Akteur Gabriel Makumpa abseits des Geschehens auf einer Bank und konnte es noch immer nicht fassen: Mit Ablauf der Spielzeit hatte er einen letzten Wurf versenkt – das wäre der Sieg für Freising gewesen. Die Schiris hatten jedoch abgewunken: Der Ball hatte den Bruchteil einer Sekunde zu spät Makumpas Hand verlassen. Der Korb zählte nicht mehr, die Schlusssirene war bereits ertönt.

MTV München zieht im ersten Viertel davon

Dass die Freisinger dem designierten Meister der Bayernliga Südwest überhaupt so gut die Stirn bieten konnten und am Ende sogar an der Sensation schnupperten, überraschte die Fans beider Lager. Klar: Vom Tabellenstand her war es das Topspiel schlechthin. Aber nach der Schlappe eine Woche davor beim Vorletzten Hellenen München II war die Stimmung beim TSV Jahn eher gedämpft. Hinzu kam, dass die Freisinger verletzungsbedingt auf einige Stammkräfte verzichten mussten.

Im ersten Viertel hatte es dann auch nach einem gemütlichen Ausflug der Münchner in die Domstadt ausgesehen. Die Jahn-Defense stand nicht schlecht, hatte aber häufig das Nachsehen und kassierte etliche Fouls. Mit seinen schnellen Fastbreaks und seiner körperbetonten Spielweise unter dem Korb ließ der MTV den Hausherren keine Chance. Die Münchner 26:15-Führung war eine echte Ansage.

Freising bringt den Tabellenführer ins Wanken

Doch Hut ab vor den jungen Freisingern, die sich davon keineswegs entmutigen ließen. „Wir konnten uns im zweiten Viertel besser auf das MTV-Spiel einstellen“, sagte Jahn-Coach Oliver Stojanovski. Und spätestens im dritten Spielabschnitt entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, das von Kampf und Körpereinsatz geprägt war. Der Spitzenreiter begann zu wanken. Allerdings hatten die Freisinger in einigen Phasen auch etwas Wurfpech oder trafen überhastete Entscheidungen. Hier machte sich das Fehlen der Aufbauspieler Michl Babl und Sebastian Brejc bemerkbar. Sie vertrat der erst 16-jährige Ben Toure. Der machte seine Sache gut, allerdings mangelt es ihm natürlich noch an Routine.

So oder so: Es wurde richtig spannend. Als Aaron Raidt zu Beginn des vierten Viertels das 46:46 erzielte und kurz darauf auf 48:46 stellte, stand die Halle Kopf. Die Münchner konnten zulegen und lagen wieder mit 52:48 vorne, ehe Daniel Baierlacher das Jahn-Team mit zwei Dreiern in eine gute Ausgangsposition brachte (55:52). 18 Sekunden vor Schluss führte Freising mit 58:57. Einwurf für die Gäste, die noch drei Sekunden Zeit für den Wurf hatten und trotzdem trafen – 58:59. „Da haben wir uns nicht so geschickt verhalten“, bedauerte Coach Stojanovski. Letztlich reichte es nicht mehr, Makumpa traf um den Bruchteil einer Sekunde zu spät.

„Die Niederlage war am Ende sehr bitter“, resümierte der Trainer. „Aber unterm Strich bin ich natürlich mit der Leistung zufrieden. Wir haben gut dagegenhalten können.“

Spielstatistik:

Beim TSV Jahn spielten:

Baierlacher (9 Punkte), Ballat, Makumpa (8), Nickel, Raidt (20), Rodeck (12), Schwankner (9), Toure, Wanninger.

