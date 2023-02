TSV Jahn Freising: Generalprobe vor dem Gipfeltreffen

Auf schnell eingeleitete Fastbreaks setzen die Jahn-Korbjäger um Aufbauspieler Michael Babl (r.) am Sonntag. © Lehmann

Für die Basketballer des TSV Jahn Freising zählen bei Hellenen München II nur ein hoher Sieg und eine starke Leistung. Denn in einer Woche kommt der Ligaprimus.

Freising – Die Rollen sind vor dem Auswärtsspiel klar verteilt. Die Basketballer des TSV Jahn Freising treten beim BC Hellenen München II als Tabellenzweiter der Bayernliga Südwest an, die Gastgeber sind Vorletzter. „Wir müssen diese Partie also deutlich gewinnen“, sagt Jahn-Coach Oliver Stojanovski selbstbewusst. Beginn ist am Sonntag, 17 Uhr.

Es war in dieser Saison nicht das erste Mal, dass die Freisinger Korbjäger in den Schlussminuten noch einmal zulegen und so ein Match für sich entscheiden konnten. Leidtragender war zuletzt vor einer Woche das starke Team des ESV Staffelsee. Die Power und vor allem die Nervenstärke der Jahn-Basketballer sind schon erstaunlich. Das würde man von einer routinierten Mannschaft durchaus erwarten können. Aber bei den Freisingern sind die meisten Spieler um die 20 Jahre alt – eine junge Truppe also mit einem Coach, der unwesentlich älter ist.

Videoanalyse offenbart Verbesserungspotenzial

Stojanovski freute sich natürlich über den Sieg gegen Staffelsee, sah bei der Videoanalyse allerdings noch Verbesserungspotenzial. „Unsere Defensive gefällt mir momentan schon sehr gut. Sie lässt wenig zu“, erläutert der Trainer. „In der Offensive müssen wir aber noch etwas zulegen, da müssen wir deutlich effektiver agieren.“ Insbesondere im Umschaltspiel von der Abwehr in den Angriff bestehe noch Luft nach oben. Konkret: „Wir müssen die Fastbreaks schneller einleiten, um dem Gegner keine Chance zu lassen, sich hinten zu formieren. Wir müssen noch besser miteinander kommunizieren“, sagt Stojanovski, der zusammen mit seinem Team in den jüngsten Trainingseinheiten versucht hat, die kleinen Defizite zu beheben und an den Automatismen zu arbeiten.

Der Coach hat dabei nicht so sehr die Auswärtspartie am Sonntag in München im Fokus. „Unser Training war bereits auf das Heimspiel in einer Woche gegen den Tabellenführer MTV München abgestimmt. Die Partie gegen die Hellenen ist also eine Art Trainingsspiel, eine Generalprobe, in der wir das eine oder andere ausprobieren können, das wir dann gegen den MTV erfolgreich umsetzen wollen“, führt Stojanovski aus.

TSV Jahn Freising am Sonntag klarer Favorit

Dass es vor Wochenfrist gegen den ESV Staffelsee nochmals eng wurde, lag auch an der ziemlich dünnen Personaldecke. Im Jahn-Lager hofft man, dass bereits gegen die Hellenen wieder mehr Spieler zur Verfügung stehen, damit der Trainer jedem Akteur immer wieder eine kleine Verschnaufpause gönnen kann.

Die Vorzeichen sind klar: Die Hellenen-Reserve hat von bislang 14 Saisonspielen nur eines gewonnen und sollte die Siegeszug des TSV Jahn nicht bremsen können. Die Freisinger wollen aber nochmals zulegen, um für das Gipfeltreffen mit dem MTV München gerüstet zu sein.

