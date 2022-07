TSV Jahn Freising: Giersdorff-Schwestern spurten bei DM in die Top Fünf - Bestleistungen pulverisiert

Was für eine Leistung: Lotta Giersdorff steigerte sich über 2000 Meter Hindernislauf um 22 (!) Sekunden. © Habermann

Zahlreiche junge Freisinger Leichtathletinnen traten bei den Deutschen Meisterschaften in Ulm an. Neben neuen Bestleistungen wurden wertvolle Erfahrungen gesammelt.

Freising/Ulm – Mit starken Leistungen haben die Leichtathletinnen des TSV Jahn Freising und der LAG Mittlere Isar am vergangenen Wochenende bei den deutschen Meisterschaften der U 18 und U 20 in Ulm auf sich aufmerksam gemacht. Zwei von ihnen konnten nach den Wettkämpfen ihr Glück kaum fassen.

Mit Frida und Lotta Giersdorff waren gleich zwei Jahn-Hindernisläuferinnen bei den nationalen Titelkämpfen mit von der Partie – und Trainer Jörg Kunstmann hatte das Geschwister-Duo auf dieses große Event perfekt vorbereitet: So wurden im Vorfeld die Trainingseinheiten auf den späten Abend verlegt, um den Körper bestmöglich daran zu gewöhnen. Für diese Tageszeit war nämlich ihr Wettkampflauf angesetzt. Zudem waren die beiden in Top-Form – das hatten sie mit Doppelsilber bei den bayerischen Meisterschaften und ihren gelaufenen Zeiten hinlänglich bewiesen. Die Strategie für die 2000 Meter Hindernis in Ulm war von Vornherein klar: „Sie sollten angesichts des starken Teilnehmerfelds anfangs vorne nicht zu sehr mitmischen, die Rennen nicht zu schnell angehen. Auf ihren Schlussspurt können Frida und Lotta ja immer vertrauen, das haben sie bei den bayerischen Meisterschaften gezeigt“, sagte Trainer Kunstmann.

TSV Jahn Freising: Spurtqualitäten der Giersdorff-Schwestern reißen es raus

Bei der U 20 musste Frida Giersdorff die ersten drei Läuferinnen rasch ziehen lassen, deren Tempo war von Beginn an zu hoch. Dahinter formierte sich eine Fünfer-Gruppe – und da war sie mittendrin. Runde für Runde machte Frida auf das Spitzen-Trio Boden gut und kämpfte sich auf der Zielgeraden bis auf den vierten Platz vor. Mit Blick auf ihre Zeit von 6:59,62 Minuten fehlten für den Sprung aufs Stockerl am Ende nur drei Sekunden. „Dass sie sich bei der DM den vierten Platz krallt und ihre Bestleistung um elf Sekunden unterbietet, damit hätten wir nie gerechnet“, jubelte Kunstmann.

Für eine noch größere Überraschung sorgte ihre kleine Schwester in der Altersklasse U 18. Für ihren klasse Endspurt ist Lotta Giersdorff bereits bekannt, dieses Mal war er einfach nur irre. Bis zur letzten Runde arbeitete sich die Freisingerin von Grüppchen zu Grüppchen vor. Dann zündete sie den Turbo und setzte zu einem 400-Meter-Schlussspurt an. Das zahlte sich aus – als Fünftschnellste überquerte sie nach 7:10,86 Minuten die Ziellinie. Eine Sekunde schneller, und sie wäre auf dem vierten Platz gelandet. So oder so: Ihre bisherige Bestleistung von 7:32,37 Minuten stampfte sie mit einer Leistungssteigerung um 22 Sekunden regelrecht in Grund und Boden.

Die Norm für den bayerischen Kader haben Frida und Lotta obendrein in der Tasche. Während Frida nun ihr Training gegen einen wohlverdienten Urlaub eintauscht, will es Lotta beim Läufermeeting in Neustadt noch einmal wissen. Dort möchte sie sich an der DM-Norm über die 800-Meter-Distanz probieren.

LAG-Staffel läuft auf Platz 22

Dabei sein ist alles! – so lautete das Motto des LAG-Staffel-Quartetts für die DM in Ulm. Vor Kurzem durften sich die Mädchen von Trainerin Gaby Hagl noch über Silber bei der Bayerischen sowie eine neue persönliche Bestleistung freuen, was ihnen die DM-Teilnahme über die 4x100-Meter-Distanz sicherte. In Ulm hat sich das Blatt nun gegen sie gewendet. Die Hiobsbotschaft eine Woche vor dem Start: Lana Pavic, die schnellste Sprinterin der Staffel, musste krankheitsbedingt passen. Dabei hatte sie sogar auf ihren Einzeleinsatz bei der DM in Bremen verzichtet, um sich auf die Staffel zu konzentrieren.

Die Dorfenerin Svea Schütte sprang nun in Ulm spontan als vierte Läuferin ein. Mit an Bord war auch wieder Johanna Billmeir, die zuvor krankheitsbedingt zwei Wochen Trainingsverbot hatte. Lina Bachmann und Emma Pflüger komplettierten die U18-Staffel. „Natürlich war es schade, dass Lana nicht laufen konnte, dennoch wollten wir unser Bestes geben“, war sich das Quartett einig. „Es war einfach eine überwältigende Atmosphäre. Das erste Mal Callroom war für uns alle völlig neu und anfangs echt einschüchternd, aber im Endeffekt nicht so schlimm wie gedacht. Auch wenn wir mit unserer Zeit von 50,94 Sekunden nicht an unsere Bestleistung anknüpfen konnten, war es eine tolle Erfahrung“, berichtet Pflüger über ihre erste DM. Die LAG wurde 22. Bei den süddeutschen Meisterschaften wollen die Sprinterinnen mit Lana Pavic nochmal auf Titeljagd gehen.

Jana Schüler macht es spannend

Die Dorfenerin Jana Schüler hatte bereits 2021 ihr DM-Debüt gefeiert. In der Altersklasse U 18 sicherte sie sich den siebten Platz. Nun aber durfte sie gegen Deutschlands beste U20-Hochspringerinnen antreten. Die magische 1,70-Meter-Marke hatte sie in dieser Saison mit ihrem Sprung über 1,74 Meter längst geknackt – und diese persönliche Bestleistung wollte sie auch in Ulm angreifen. Und es sah anfangs gut aus: Sie startete mit zwei gültigen Versuchen über 1,60 und 1,65 Meter fehlerfrei in ihren Wettkampf. Bei 1,69 Metern wurde es dann spannend – im dritten und letzten Versuch qualifizierte sie sich für die nächste Sprunghöhe. Das gelang ihr bei den 1,73 Metern jedoch nicht mehr. Am Ende musste sich das Hochsprung-Ass der LAG Mittlere Isar mit dem zehnten Rang zufrieden geben. VON MARINA TOMIC