TSV Jahn Freising: Gute Ansätze beim Volksfestturnier, aber noch etliche Baustellen

Ausgedribbelt: Die Freisinger um Sorin Sabau (am Boden) und Michael Babl (r.) mussten die TG Landshut schlussendlich ziehen lassen. Fotos: Gleixner © Gleixner

Die Basketballer des TSV Jahn Freising verloren beim Volksfestturnier zwar beide Spiele, dennoch sah Trainer Oliver Stojanovski positive Ansätze.

Freising – Vier Wochen vor dem Saisonauftakt haben sich die Bayernliga-Basketballer des TSV Jahn Freising bei ihrem traditionellen Volksfestturnier einem ersten Härtetest unterzogen. Dabei unterlagen sie der TG Landshut aus der Bayernliga Südost mit 47:65 und ihrem Ligakonkurrenten DJK Landsberg aus der Südwest-Staffel mit 46:62.

TSV Jahn Freising: Neuzugang Adis Salihovic zeigt seine Qualitäten

Die beiden deutlichen Niederlagen am Samstag sind für den neuen Jahn-Trainer Oliver Stojanovski jedoch kein Grund, mit einem mulmigen Gefühl in die Zukunft zu blicken. „Ich mache mir keine Sorgen. Wir haben noch einige Arbeit vor uns, aber man hat in vielen Szenen gesehen, dass in der Mannschaft ausreichend Potenzial steckt, um die Bayernliga zu halten.“

Personell stand das Volksfestturnier für die Freisinger Korbjäger unter keinen guten Vorzeichen: Fünf potenzielle Stammspieler standen urlaubsbedingt nicht zur Verfügung – darunter auch Rückkehrer Vangelis Pathekas sowie die beiden Neuzugänge Kevin Nickel und Leon Ballat. Mit dabei war dafür mit Adis Salihovic ein weiterer neuer Jahn-Akteur – und von dem war Coach Stojanovski überaus angetan: „Er kann für uns eine echte Verstärkung sein, auch wenn ihm natürlich noch etwas die Bindung zur Mannschaft fehlt.“ Mit seiner wuchtigen Art präsentierte sich Salihovic den Jahn-Fans kämpferisch und willensstark. So könnte er die jungen Spieler im Jahn-Team mitreißen.

Weil etliche Stammkräfte nicht am Start waren, nutzte Stojanovski die Chance, um einige 15-Jährige aus dem U16-Bayernliga-Team im Erwachsenenbereich zu testen. „Natürlich fehlt ihnen noch die nötige Physis, um gegen die Großen zu bestehen“, betont Stojanovski. „Aber spielerisch haben sie überzeugt.“ An Ben Toure und Tarik Ouro-Djobo verteilte er ein Extralob. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

TSV Jahn Freising: Vor allem in der Verteidigung ist noch Luft nach oben

Der Trainer probierte in den beiden Testspielen viel aus. Schickte er die Leistungsträger aus der vergangenen Saison aufs Feld, dann hielt der TSV Jahn sehr gut mit. Beispielsweise im dritten Viertel der Partie gegen die Landshuter, bei denen viele Routiniers durchspielten. Michael Babl, Lukas Schwankner oder Sorin Sabau punkteten ein ums andere Mal und machten in kurzer Zeit einen größeren Rückstand wett. Adis Salihovic glich sogar zum 42:42 aus. Da Coach Stojanovski aber im vierten Viertel wieder kräftig durchwechselte, mussten die Freisinger letztlich klein beigeben. Die zweite Partie gegen Landsberg verlief ähnlich.

Fazit: Wenn es den Jahn-Basketballern gelang, in der Defense kompakt und aggressiv zu agieren, konnten sie die Gegner unter Druck setzen. In der Offense sah der Coach einige gute Ansätze, wie schnelles Kombinationsspiel und erfolgreich abgeschlossene Fastbreaks. Gleichwohl waren die Baustellen nicht zu übersehen: In der Defense passte die Abstimmung häufig nicht, die Gegenspieler konnten ungehindert durch die Zone dribbeln und kamen zu leichten Korblegern. Ein großes Manko waren auch die Rebounds. Zu oft bekam der Gegner zweite oder dritte Wurfchancen. Und da wäre noch die Trefferquote. „Der Wurfrhythmus ist bei vielen Spielern überhaupt noch nicht vorhanden“, sagt Stojanovski. Er ist aber guter Dinge, dass das schon in den kommenden Trainingsspielen viel besser aussehen wird.

