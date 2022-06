Happy End in der Spontan-Relegation: TSV Jahn Freising schlägt Regensburg Baskets

Chance bekommen, Chance genutzt: Die Freisinger Basketballer um Tim Peisker (2. v. l.) und Sebastian Brejc (r.) legten auch im Rückspiel am Sonntag eine geschlossene Mannschaftsleistung aufs Parkett und sicherten sich damit verdientermaßen den Klassenerhalt. © Lehmann

Sie haben es geschafft: Die Basketballer des TSV Jahn Freising triumphierten zweimal gegen Regensburg – und bleiben damit in der Bayernliga.

Freising – Es ist vollbracht! Über die kurzfristig angesetzte Relegation haben sich die Basketballer des TSV Jahn Freising doch noch den Klassenerhalt in der Bayernliga gesichert. Sie gewannen das Hinspiel am Freitagabend bei den Regensburg Baskets klar mit 76:57 (39:25) – und das Rückspiel am Sonntag sogar noch deutlicher mit 79:57 (46:19). „Damit haben wir bewiesen, dass wir in die Bayernliga gehören“, freute sich Freisings Headcoach Michael Buhl.

„Ich hatte nicht mehr daran gedacht, dass es zu so einer Relegation kommen könnte“, sagte Jahn-Abteilungsleiterin Michaela Ruis. Sie hatte vor zirka einer Woche beim Blick auf die neue Ligeneinteilung festgestellt, dass in den Bayernligen eigentlich noch ein Platz frei wäre. Also fragte sie beim Verband nach. Dieser setzte dann kurzfristig die Entscheidungsspiele zwischen Freising und Regensburg an – und das Jahn-Team hat diese Chance bravourös genutzt. Klarer Fall: Hätten die Freisinger Korbjäger während der Saison zumindest ab und zu so gut gespielt wie gegen die Oberpfälzer, hätten sie die Relegation nicht gebraucht. „Wir haben in beide Partien sehr viel Energie reingesteckt und waren mental einfach stärker“, betonte Spieler Tim Peisker.

Freising zwingt Regensburger in die Knie

Den Grundstock für den Klassenerhalt legten die Freisinger am Freitagabend in Regensburg. Dort war allerdings ein hartes Stück Arbeit nötig, um die Hausherren am Ende mit 19 Punkten Unterschied in die Knie zu zwingen. Denn im dritten Viertel schmolz der deutliche Vorsprung der Freisinger – die Partie drohte zu kippen. „Wir haben in dieser kritischen Phase aber die Ruhe bewahrt und dann nochmal zulegen können“, berichtet Coach Buhl.

Dass die Regensburger nach dieser Niederlage keineswegs klein beigeben würden, zeigte sich im ersten Viertel des Rückspiels. Jahn-Co-Trainer Denis Rühmann sollte mit seiner Einschätzung Recht behalten: „Nach so einem klaren Sieg im Hinspiel wartet auf uns nun eine ganz schwierige Aufgabe.“ Bis kurz vor Ende des ersten Durchgangs sah es in der Tat so aus, als könnte es noch einmal eine enge Kiste werden.

Doch der TSV Jahn schlug zurück, die beiden Dreier von Oliver Stojanovski kurz vor Ende des ersten Viertels wirkten auf das Jahn-Team wie ein Befreiungsschlag. Und im zweiten Abschnitt waren die Gastgeber nicht mehr zu stoppen: In der Defensive agierten die Freisinger konzentriert, und in der Offensive kombinierten sie ausgezeichnet und nutzten ihre Wurfchancen eiskalt aus. Die 33 Punkte im zweiten Viertel waren eine echte Ansage.

„Ein wunderschönes zweites Viertel“

Das Powerplay der Freisinger verflachte erst gegen Ende des dritten Durchgangs. In dieser Phase kamen die Regensburger nochmals auf – aber letztlich ließen die Jahn-Korbjäger nichts mehr anbrennen. Sie fanden zurück in ihren Rhythmus – und damit stand einer ausgiebigen Siegesfeier nichts mehr im Weg. „Es freut mich sehr, dass unser Team in der Bayernliga bleibt“, sagte Jahn-Vorsitzender Franz Lupp hinterher. „Nach einer nervösen Anfangsphase hat unsere Mannschaft ein wunderschönes zweites Viertel gespielt. Jetzt muss das Team daran arbeiten, in der nächsten Saison die Bayernliga zu halten.“

Erleichterung pur herrschte auch bei Headcoach Michael Buhl: „Wir haben unsere Chance genutzt – dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung sowohl im Hin- als auch im Rückspiel.“ Buhl ist sich nach diesen beiden Siegen sicher, dass sein Team mit viel Elan in die schon bald anstehende Vorbereitung auf die neue Punktrunde gehen wird. „Wenn wir so weitermachen, ist die Mannschaft in der Lage, auch im oberen Drittel der Bayernliga mitzuhalten.“

Rückspiel in Zahlen:

Für den TSV Jahn Freising spielten: Baierlacher (3 Punkte), Brejc (5), Eisner, Koch (9), Makumpa (12), Peisker (8), Raidt (4), Sabau (11), Schwankner (16), Schwarzmeier, Stojanovski (8).

