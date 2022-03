TSV Jahn Freising: Heimspiel vor bis zu 30 Zuschauern, aber nur geringe Siegchancen

Kämpferisch und weiterhin optimistisch: Jahn-Coach Michael Buhl (M.) hofft auf ein Ende der Niederlagenserie. Immerhin sind zwei Leistungsträger zurück. © Lehmann

Die Basketballer des TSV Jahn Freising sind am Freitag gegen Traunstein krasser Außenseiter. Am Sonntag in Vilsbiburg zählt’s.

Freising – Zwei Nachholspiele stehen für die abstiegsbedrohten Bayernliga-Basketballer des TSV Jahn Freising am Wochenende auf dem Programm: Das erste steigt am Freitagabend zu Hause gegen den Tabellenzweiten TV Traunstein (19.30 Uhr, Sporthalle der Karl-Meichelbeck-Realschule), und am Sonntag (15.30 Uhr) geht es zum Sechsten Baskets Vilsbiburg II. Nachdem die Matches zuletzt wegen der Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden mussten, sind beim Heimspiel am Freitag erstmals wieder Fans zugelassen – zumindest 30 aufgrund der derzeit gültigen Hygienebestimmungen (2G).

Dass die Jahn-Korbjäger mit Unterstützung der Zuschauer für eine Überraschung sorgen können, ist eher fraglich: Der TV Traunstein dominiert zusammen mit der TS Jahn München die Liga – beide Teams haben noch kein Spiel verloren. Jahn-Coach Michael Buhl blickt der Partie deshalb auch realistisch entgegen: „Für uns ist das ein Trainingsspiel. Eine gute Trainingseinheit, bei der mal wieder viele Spieler mit dabei sein werden.“

Buhl wünscht sich höhere Trainingsbeteiligung

Buhl hatte sich zuletzt ein wenig darüber beklagt, dass die Trainingsbeteiligung nicht immer optimal gewesen sei. Wenn bei den Einheiten nicht einmal zehn Spieler an Bord seien, könne man kein sinnvolles Mannschaftstraining abhalten. Ein solches sei jedoch zwingend nötig, um den Abstieg abzuwenden. Coach Buhl appelliert daher eindringlich an seine Akteure, die Pflichttrainingseinheiten wahrzunehmen und das eine oder andere Private hintanzustellen.

Nach der intensiven Videoanalyse der vergangenen Matches, die Co-Trainer Tim Peisker vorgenommen hat, wollen die Freisinger nun gegen den TV Traunstein ein paar Dinge ausprobieren. Denn die Konzentration gilt der Partie am Sonntagnachmittag in Vilsbiburg. Das Hinspiel hatte die Jahn-Truppe mit 75:86 verloren. „Wir haben auf alle Fälle eine Siegchance in Vilsbiburg, das nicht zu den stärksten Teams der Bayernliga zählt“, betont Coach Buhl, der weiterhin optimistisch ist, dass seine Mannschaft den Klassenerhalt schaffen kann.

Rückkehrer Stojanovski gleich bester Mann

Wegen Quarantänemaßnahmen und vor allem Verletzungen konnte der Jahn-Trainer zuletzt nur bedingt auf einen stabilen Kader zurückgreifen und musste manche Partie in Notbesetzung bestreiten. Mit Michael Babl und Oliver Stojanovski sind nach langer Abstinenz zwei Leistungsträger zurück. Überraschend für Michael Buhl: Stojanovski war am vergangenen Wochenende nach einjähriger Verletzungspause erstmals wieder mit dabei. Trotz Trainingsrückstands und vor allem konditioneller Defizite war er in seinen Augen der beste Freisinger: „Und das nicht nur wegen seiner Dreier. Er hat auf dem Feld die wichtigen Grundlagen des Basketballspiels befolgt.“ Coach Buhl hofft, dass sich Stojanovskis Teamkollegen ein Beispiel an ihm nehmen und das Jahn-Team in Vilsbiburg endlich mal wieder einen Erfolg feiern kann.

