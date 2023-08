TSV Jahn Freising: Männer schaffen in der Triathlon-Regionalliga das erste Podium der Vereinsgeschichte

Das Ziel vor Augen: (v. l.) Maximilian Pfülb, Niklas Ludwig, Patrick Kilian und Valentin Kammerloher auf den letzten Metern in Richtung Podest. © TSV Jahn

Beim letzten Saisonwettkampf der Triathlon-Regionalliga in Schongau gelang den Männern des TSV Jahn Freising Historisches.

Freising – Während die Fußballspielzeit gerade gestartet ist, ist die Triathlon-Regionalligasaison für die Sportler des TSV Jahn Freising schon wieder zu Ende. In Schongau fand kürzlich der letzte der fünf Wettkämpfe statt. Dieser wurde als Sprintdistanz ausgetragen: 750 Metern schwimmen im 18 Grad kalten Lech, 20 Kilometer Radfahren aufgeteilt auf zwei hügelige Radrunden und fünf flache Laufkilometer entlang des Flusses.

TSV Jahn Freising: Mit einem breiteren Kader soll in der nächsten Saison noch mehr gehen

Nachdem bei den letzten beiden Wettkämpfen in Trebgast und Hof die besten Einzelplatzierungen für das Mannschaftsergebnis ausschlaggebend waren, ging es diesmal wieder rein um die beste Mannschaftsleistung. In Schongau zählte nur die Zeit des vierten Mannes, beziehungsweise der dritten Frau. Dank ihrer Schwimmstärke gingen die Freisinger Herren als erstes Team auf die Radstrecke. Als nach wenigen Kilometern jedoch das große Hauptfeld angerollt kam, war klar, dass es auf eine Entscheidung auf der Laufdistanz hinauslaufen würde. Die Flucht nach vorne hätte zu viele Körner gekostet, und so gingen die Jahn-Sportler mit sieben weiteren Teams auf die letzte Teilstrecke.

Die dominierenden Teams dieser Saison, TG Viktoria Augsburg und TWIN Neumarkt, machten den Tagessieg unter sich aus. Mit neun Sekunden Vorsprung hatten die Augsburger das bessere Ende für sich und machten den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt. Dahinter entwickelte sich ein Kampf zwischen den Jungs des TSV Jahn und der TSG Roth. Etwa zwei Kilometer vor dem Ziel konnte sich das Freisinger Team um Niklas Ludwig, Maximilian Pfülb, Patrick Kilian und Valentin Kammerloher allerdings entscheidend absetzen und schaffte damit Historisches: Nach 1:04:07 Stunden überquerten die Freisinger Herren auf Platz drei die Ziellinie und holten damit das erste Podium der Vereinsgeschichte. Dass zwischen Platz eins und sieben weniger als 1:30 Minuten lagen, verdeutlicht einmal mehr, wie eng die Regionalliga ist. Nicht weit dahinter erreichte der fünfte Freisinger Athlet, Simon Eckert, das Ziel mit einem Abstand von 1:41 Minuten auf die Siegerzeit.

So gut wie noch nie: Die Jahn-Frauen Rebekka Adelhardt (l.) und Sophie Arzberger (2. v. r.) wurden mit ihrer Startgemeinschaft Tagesvierte. © TSV Jahn

Arzberger und Adelhardt überzeugen mit ihrer Startgemeinschaft

Damit erreichten die Männer des TSV in der Abschlusstabelle den vierten Gesamtplatz aus den insgesamt 13 Teams – das bis dato beste Ergebnis seit dem Aufstieg 2018 in die höchste bayerische Triathlonliga. Laut Mannschaftsführer Kammerloher geht es im Herbst mit den Planungen für die Saison 2024 weiter: „Wir wollen den Kader auf jeden Fallum ein bis zwei Athleten verbreitern. Nach dieser Saison muss nächstes Jahr das Gesamtpodium das Ziel sein.“

Auch die Frauenmannschaft um die Freisingerinnen Sophie Arzberger und Rebekka Adelhardt, die mit Melina Metzner und Krisztina Bajtai in einer Startgemeinschaft des TuS Fürstenfeldbruck antreten, konnte sich in Schongau noch einmal steigern. Bereits nach dem Schwimmen fand sich Adelhardt in der Spitzengruppe wieder. Mit etwa 15 Sekunden Vorsprung auf ihre Teamkolleginnen Arzberger und Bajtai, ging sie auf den abschließenden Lauf. Dass sie erst auf der Laufstrecke als Team zusammenfinden würden, war Teil der Taktik. Der Sensation nahe, lagen sie damit zu Beginn des Laufens nur knapp hinter dem drittplatzierten Team. Zwar konnten die Damen diesem Tempo nicht mehr folgen, erreichten aber mit dem vierten Platz aus den neun Teams das beste Saisonergebnis. In der Endabrechnung bedeutete das Platz sechs – mit nur drei Punkten Rückstand auf Rang vier. Für einen Großteil des noch jungen Kaders war es die erste Saison in der Regionalliga. Mit der neu gewonnen Erfahrung und der einen oder anderen Verstärkung kann es nächstes Jahr wieder weiter nach vorne gehen. ft

