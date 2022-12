TSV Jahn Freising: Mit Respekt, aber ohne Angst – Ex-Jugend-Bundesligaspieler Rodeck vor Debüt

„Wir müssen mit dem Druck umgehen können“: Coach Oliver Stojanovski hofft auf eine konzentrierte Leistung – und eine bessere Trefferquote bei den Freiwürfen. © Michalek

Der TSV Jahn Freising möchte an Tabellenführer MTV München dranbleiben. Gegen Bayern IV muss im Vergleich zu den Vorwochen allerdings eine Steigerung her.

Freising – Das letzte Spiel vor der Weihnachtspause könnte noch einmal ein richtiger Kracher werden: Die Basketballer des TSV Jahn Freising empfangen zum Verfolgerduell in der Bayernliga Südwest den FC Bayern München IV. Wollen die Freisinger weiter auf Aufstiegskurs bleiben, müssen sie diese Partie gewinnen. Beginn ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Steinpark-Halle.

TSV Jahn Freising hatte bei den letzten beiden Siegen etwas Glück

Der bislang ungeschlagene MTV München gilt momentan als Topfavorit auf die Meisterschaft. Der TSV Jahn folgt mit einer Niederlage, Bayern hat schon zwei kassiert. Beide Teams haben einmal gegen den MTV verloren – und der FCB zusätzlich gegen die Gröbenzeller, die Freising Ende November in einem harten Fight gerade noch niederringen konnte. Allerdings: „Gegen Gröbenzell und zuletzt beim knappen Sieg in Augsburg stand uns auch das Glück ein wenig zur Seite“, räumt Jahn-Coach Oliver Stojanovski ein. Klar ist für ihn: Leistungsschwankungen darf sich seine Mannschaft am Samstagabend nicht leisten.

Warum fast alle Freisinger Spieler in Augsburg eine sehr schlechte Trefferquote bei den Freiwürfen hatten, ist den Beteiligten immer noch ein Rätsel. Das war der Hauptgrund, warum es am Ende eng wurde. „Die kleine Halle und die vielen lautstarken Fans unmittelbar am Spielfeldrand haben uns wahrscheinlich irritiert“, vermutet Stojanovski. Diesen Nachteil sollten die Freisinger vor heimischer Kulisse nicht haben.

TSV Jahn Freising: Ex-Jugend-Bundesliga Spieler gibt vermutlich sein Debüt

Mit welcher Taktik die Jahn-Korbjäger dem FC Bayern IV erfolgreich begegnen wollen, kann Coach Stojanovski wohl erst im Laufe des ersten Viertels entscheiden. „Das hängt davon ab, mit welchem Personal Bayern zu uns kommt. Sie haben den einen oder anderen Ex-Profi in der Hinterhand.“

Respekt haben die Freisinger Youngsters vor den Münchnern durchaus – aber keinesfalls Angst. Die beeindruckenden Last-Minute-Siege an den vergangenen Spieltagen haben das Selbstvertrauen gestärkt. Die Leistungsträger Michael Babl und Lukas Schwankner, die längere Zeit verletzt waren, kommen immer besser in Schwung. Und dann wird aller Voraussicht nach Jannis Rodeck sein Debüt im Jahn-Trikot geben: Der über zwei Meter große Center hat in Göttingen in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) gespielt. „Er ist für uns eine echte Verstärkung“, sagt Stojanovski. „Er kann uns mit seinen Fähigkeiten und seiner Körpergröße gegen die Bayern weiterhelfen. Wir sind mit ihm im Rebound auf alle Fälle noch stärker.“

Der Jahn-Coach ist zuversichtlich, dass sein Team mit der nötigen Motivation und Konzentration, aber auch mit Gelassenheit ins Match gehen wird. „Wir wollen aufsteigen. Also müssen wir jedes Spiel gewinnen und mit dem Druck umgehen können.“ VON PETER SPANRAD

