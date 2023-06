Solider „Reality-Check“: Niklas Ludwig Sechster in Ingolstadt

Von: Jonas Grundmann

Niklas Ludwig (20) fiebert bereits der WM Finnland entgegen. © Teichmann

Triathlet Niklas Ludwig hat auf der Mitteldistanz in Ingolstadt seine Form für die Ironman-70.3-WM getestet. Doch es lief nicht alles glatt.

Freising – Es war sein erstes Mitteldistanz-Rennen, bei dem Profis mit ihm am Start waren. Dementsprechend habe sich der Kirchdorfer Sportler Niklas Ludwig auf den Triathlon in Ingolstadt gefreut. Neben den beiden Profi-Triathleten Finn Große-Freese (späterer Sieger) und Felix Hentschel (zweiter Platz) – Letzterer war im Triathlon-Mekka Roth schon Dritter – kündigte dann auch noch Ludwigs „Dauerrivale“ Kilian Bauer seinen Start an. Der 20-Jährige sprach daher von einem „Reality-Check“.

Neu hinzugefügte Boje übersehen

Auf den 1,9 Kilometern Schwimmen lag der für den TSV Jahn Freising startende Ausdauersportler auf dem zweiten Rang. Doch dann gab es – wie schon bei seinem jüngsten Rennen auf Gran Canaria – ein Problem: Diesmal übersah Ludwig eine im Vergleich zur Ursprungsstrecke neu hinzugefügte Boje und fiel deshalb auf den sechsten Platz zurück – eine Minute hinter Bauer.

„Auf dem Rad habe ich mich dann einfach kacke gefühlt und musste das Tempo drosseln“, sagte der Kirchdorfer über die anschließende 81,2 Kilometer lange zweite Teildisziplin. Trotzdem habe er bei Kilometer 60 versucht, Kilian Bauer zu attackieren, der konnte aber dranbleiben. Dennoch stellte der Jahn-Athlet mit seiner Zeit von 1:50:09 Stunden eine neue persönliche Bestleistung auf der Raddistanz auf. Der abschließende Halbmarathon war laut Ludwig ebenfalls „eindeutig“ – die Konkurrenz sei ihm davongelaufen. Dennoch war er mit seiner Laufperformance zufrieden.

Ludwigs Fazit: „Es war okay, solide.“

Und sein Fazit zum gesamten Wettkampf und Rang sechs? „Es war okay, solide.“ Sein voller Fokus ist ohnehin auf die Ironman-70.3-WM im finnischen Lahti gerichtet – knapp zwölf Wochen sind es bis dahin noch. Eins ist aber schon klar: Auf Kilian Bauer wird er bei seinem Saisonhöhepunkt nicht schauen müssen. Denn in Finnland wird nach Altersklassen getrennt gestartet, Bauer tritt bei den 25- bis 29-Jährigen an.

