TSV Jahn Freising: Selbstkritik vor dem Bayernliga-Kellerduell

Jahn-Trainer Michael Buhl nimmt die jüngste Niederlage auf seine Kappe. © Spanrad

Die Basketballer des TSV Jahn Freising müssen am Samstagabend gegen Burghausen gewinnen. Das Duell hat richtungsweisenden Charakter im Abstiegskampf.

Freising – Wann endet die Niederlagenserie der Jahn-Basketballer? Am besten am Samstagabend, denn da erwarten die Freisinger den Tabellenvorletzten Wacker Knights Burghausen zum Bayernliga-Kellerduell. Das Partie beginnt um 18.30 Uhr in der Sporthalle der Luitpoldanlage, Zuschauer sind nicht zugelassen.

Die jüngsten Niederlagen schlugen den Freisinger Korbjägern schon arg aufs Gemüt. Denn die Gegner, der ESV Staffelsee und die Baskets Vilsbiburg II, waren alles andere als übermächtig. Siege wären also durchaus möglich gewesen – und damit wäre das rettende Ufer in der Bayernliga Süd ein Stück näher gerückt. Am Ende standen die Freisinger allerdings jeweils mit leeren Händen da.

Coach Buhl macht seinen Spielern keinen Vorwurf

Vor allem Jahn-Trainer Michael Buhl ist nach der Heimpleite gegen Vilsbiburg II ins Grübeln gekommen. „Ich habe alles in aller Ruhe für mich Revue passieren lassen. Es lag nicht so sehr an unseren Jungs, sondern vor allem daran, dass mein Coaching nicht optimal war.“ Buhl will keinem Spieler irgendeinen Vorwurf machen. „Alle haben sich reingehängt und wollten die Partien unbedingt gewinnen. Ich habe mit meinen Anweisungen während der Auszeiten und in der Halbzeit offensichtlich das Team nicht erreicht oder auch nicht immer die richtige taktische Marschroute vorgegeben.“

Wahrscheinlich sei er als Coach zu emotional gewesen, was unnötig Druck aufgebaut habe, so Buhl weiter. „Vor einer Auszeit und dann vor allem in der Pause muss ich mir künftig vorab genau und in aller Ruhe überlegen, welche Ansage ich mache. Das ist eigentlich genauso wie im Job, wenn ich in ein Meeting gehe. Da muss ich vorab auch alles genau durchdenken“, sagt der Coach. Er will es am Samstagabend gegen Burghausen besser machen.

Jahn-Korbjäger brennen auf das Match

Die Partie hat auf alle Fälle richtungsweisenden Charakter im Abstiegskampf. „Dieses Spiel müssen wir gewinnen – ohne Wenn und Aber“, sagt Trainer Buhl in der Hoffnung, dass sich seine Mannschaft nicht selbst zu sehr unter Druck setzt. „Zu motivieren brauche ich meine Spieler ganz sicher nicht. Die brennen auf das Match.“ Entscheidend wird sein, dass das Teamplay passt und sich die Mannschaft nicht in unproduktiven Einzelaktionen verzettelt.

Beim 76:58-Hinspielsieg haben die Freisinger gezeigt, wie man die Burghausener knacken kann. Daher blickt Buhl der Heimpartie optimistisch entgegen – nicht zuletzt deshalb, weil er personell endlich einmal aus dem Vollen schöpfen kann.

