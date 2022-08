TSV Jahn Freising: Sorgen wegen Kosten für das fresch - „Können wir uns auf Dauer nicht leisten“

Haben der Schwimmabteilung neues Leben eingehaucht: (v. l.) Abteilungsleiterin Anna Becker, ihr Stellvertreter Moritz Zubek sowie die engagierte Mutter Kathrin Sommer. © peter spanrad

Der TSV Jahn Freising macht im Leistungsschwimmen deutliche Fortschritte. Die Kosten für das Freisinger Erlebnisbad fresch treiben den Verein aber um.

Freising – Über viele Jahre hinweg verharrte die Schwimmabteilung des TSV Jahn Freising in einem Dornröschenschlaf. Seit einiger Zeit hat nun der Leistungsgedanke Einzug in die Abteilung gehalten. Ziel ist es, dass in absehbarer Zeit Jahn-Schwimmerinnen und -Schwimmer wieder auf Bayerischen und Deutschen Meisterschaften von sich reden machen – vorausgesetzt, die Abteilung kann sich auf Dauer die hohen Kosten im Freisinger Erlebnisbad fresch leisten.

Die Erfolge der vermutlich 1932 gegründeten Sparte hielten sich bis in die 70er-Jahre in Grenzen. „Erst als das Hallenbad im Josef-Hofmiller-Gymnasium eröffnet wurde, verzeichnete unsere Abteilung unter der Leitung von Heinz Centini erste größere sportliche Erfolge“, blickt Abteilungsleiterin Anna Becker zurück. „Der Star damals war Irmi Krimmer, die bei Bayerischen und Deutschen Meisterschaften mit dabei war.“ Der Leistungsgedanke ging allerdings zeitweise wieder verloren. „Warum das so war, können wir heute nicht mehr sagen“, so Becker. Unter Spartenchefin Elfriede Wolfseder stand wieder der Breitensport im Mittelpunkt mit Aquagymnastik und Schwimmkursen für Kinder.

TSV Jahn Freising: Erfolgreiche Ex-Schwimmer Gerullis und Henschel coachen Leistungsteam

Als Becker im Jahre 2015 die Abteilungsführung übernahm, war für sie und ihre damalige Stellvertreterin Isabell Tatzl klar, dass sie die Strukturen ändern wollen und damit das leistungsorientierte Schwimmen wieder Einzug halten soll. Behutsam begannen sie, mit talentierten Kindern in der Breitensportgruppe ein Wettkampfteam aufzubauen. Seit September 2021 werden Jugendliche aus den Schwimmkursen nach Erhalt des Seepferdchens und des Bronzeabzeichens gefragt, ob sie nicht Lust hätten, in der Leistungstruppe zu trainieren. „Als Eltern sind wir natürlich sehr froh, dass unsere Kinder beim TSV Jahn nicht nur die Möglichkeit haben, schwimmen zu lernen, sondern diesen Sport auch wettkampfmäßig betreiben zu können“, lobt Kathrin Sommer, eine der engagierten Mütter, die Arbeit der Trainer und der Abteilungsleitung. Für sie ist Schwimmen ein idealer Sport: Es gebe kaum Verletzungen, und sind die verschiedenen Stilarten einmal richtig gelernt, könne man sich bis ins hohe Alter fit halten.

Corona bremste den Schwung in der Abteilung zunächst. „Für den entscheidenden Kick in unserer Leistungsgruppe sorgten dann Ann-Katrin Gerullis und Eric Henschel. Beide sind früher erfolgreich bei Bayerischen und Deutschen Meisterschaften gestartet und sind vor rund anderthalb Jahren als Trainer bei uns eingestiegen“, berichtet Becker. „Was wir in dieser Zeit schon erreicht haben, ist beachtlich“, so die Abteilungsleiterin. Einige Schwimmerinnen und Schwimmer haben sich in diesem Jahr erstmals für die Bayerischen Meisterschaften qualifiziert. „Darauf kann die Abteilung sehr stolz sein“, sagt Sommer. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Becker und ihr Stellvertreter Moritz Zubek wollen die Abteilung weiterhin auch für den Breitensport offenhalten. Dieses Konzept scheint aufzugehen, denn viele Mitglieder und Eltern packen mit an, wenn es etwas zu organisieren gibt. „Die Kreisjahrgangsmeisterschaften im fresch Ende Juni mit mehreren hundert Teilnehmern wäre ohne die Unterstützung der gesamten Abteilung und der Eltern nicht möglich gewesen“, so Becker. Sommer fügt hinzu: „Das junge Team um Anna Becker und Moritz Zubek ist unglaublich aktiv. Das steckt an, das reißt uns Eltern einfach mit.“

Darüber hinaus hat sich die Schwimmabteilung in den vergangenen Jahren bemüht, eine Inklusionsgruppe aufzubauen – mit großem Erfolg. Amely Stelzer qualifizierte sich bereits für die Deutschen Meisterschaften. „Diese Gruppe liegt uns sehr am Herzen“, betont Zubek.

TSV Jahn Freising sucht Lösung für finanzielle Probleme

Es scheint also bestens zu laufen. „Jein“, schränkt das Führungsduo ein. Die Finanzen könnten die beginnende Erfolgsgeschichte zum Erliegen bringen. „Die Stadtwerke Freising haben uns viele Trainingszeiten im fresch gegeben. Sie sind damit auch ein Grund, warum sich im Leistungsbereich schon viele Erfolge eingestellt haben. Das ist echt super. Aber die Kosten für das Anmieten der Trainingsbahnen im fresch können wir uns auf Dauer nicht mehr leisten. Die Gebühren überschreiten unsere finanziellen Möglichkeiten bei Weitem.“

Anna Becker und ihr Team haben bislang vergebens nach größeren Sponsoren gesucht. Momentan sind sie dabei, einen Förderverein zu gründen. Auch wenn der gut anlaufe, könne er nur einen kleinen Teil dazu beitragen, die Gebühren für die Bahnen zu decken. Der TSV Jahn Freising als Hauptverein hat nun einen Antrag an die Stadt gestellt, dass die Gebühren für das fresch deutlich reduziert werden sollen. „Die Finanzprobleme belasten uns derzeit schon erheblich“, resümiert Zubek, aber es werde irgendwie Lösungen geben.

Dann sollte nichts mehr im Wege stehen, dass Freisinger Schwimmerinnen und Schwimmer künftig an Deutschen Meisterschaften teilnehmen und vielleicht die eine oder andere Medaille holen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.