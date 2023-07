TSV Jahn Freising: Triathleten überzeugen bei vorletztem Ligawettbewerb in Hof

Die Triathlon-Asse des Jahn in Hof: (hinten, v. l.) Sophie Arzberger, Annika Grahl, Melina Metzner, Rebekka Adelhardt sowie (vorne, v. l.) Simon Eckert, Patrick Kilian, Valentin Kammerloher, Maximilian Pfülb und Niklas Ludwig. Foto: TSV Jahn © TSV Jahn

Beim vorletzten Event der Triathlon-Regionalliga präsentierten sich die Asse des TSV Jahn Freising erneut in guter Verfassung.

Hof/Freising – Im oberfränkischen Hof fand am Sonntag der vierte und vorletzte Wettkampf der diesjährigen Triathlon-Regionalliga statt. Auf der Kurzdistanz mit Windschattenfreigabe standen 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen auf dem Programm. Vor allem die selektive und hügelige Radstrecke hatte es mit insgesamt 300 Höhenmetern in sich.

Niklas Ludwig war auf dem Rad auf sich allein gestellt

Für die Freisinger Herren war der Rennverlauf zu Beginn ähnlich wie beim jüngsten Ligawettkampf in Trebgast. Niklas Ludwig hatte bereits nach dem Schwimmen über eine Minute Vorsprung und war auf der Radstrecke zunächst auf sich allein gestellt. Hinter ihm bildete sich eine Verfolgergruppe aus sieben Athleten, die den Vorsprung langsam verkürzen und ihn nach 33 Kilometern schließlich einholen konnte. „Ich hätte nach dem Schwimmen wenigstens noch einen an meiner Seite gebraucht. Alleine über die 40 Kilometer gegen eine Gruppe zu fahren, die zusammenarbeitet, ist sehr schwierig“, sagte Ludwig. Im Ziel reichte es dennoch zu Platz drei.

Auch für Patrick Kilian hätte das Rennen nicht besser starten können. Nach einem starken Schwimmen verpasste er die erste Verfolgergruppe nur knapp, konnte den Abstand nach vorne aber nicht mehr zufahren. „Unsere Gruppe war einfach zu groß. Ich habe ein paar Mal probiert, eine Attacke zu fahren, aber da konnte und wollte niemand mitfahren.“ Auf der abschließenden Laufdistanz um den Hofer Untreusee konnte Kilian dafür seine Laufstärke ausspielen und sich schließlich Rang neun holen.

Jahn-Männer in der Teamwertung auf Rang vier

Maximilian Pfülb und Valentin Kammerloher schafften es nach dem Schwimmen und Radfahren erneut ins große Hauptfeld. Mit knapp 20 Athleten ging es auf die Laufstrecke, nach der Pfülb (Platz 26) gegenüber Kammerloher (Platz 33) am Ende knapp die Nase vorne hatte. Simon Eckert kam als Letzter der Freisinger Mannschaft aus dem Wasser. Auf der Radstrecke war er größtenteils ohne Gruppe auf sich allein gestellt und konnte so den Rückstand nach vorne nicht verkleinern. Nach dem Wechsel in die Laufschuhe konnte Eckert noch einige Athleten vor sich einsammeln und überquerte die Ziellinie am Ende auf dem 39. Gesamtrang. In der Endabrechnung erreichte der TSV wie beim letzten Ligarennen den vierten Platz in der Teamwertung. In der Tabelle bedeutet das weiterhin Rang vier. Am Wochenende geht es in Schongau um die letzten Punkte der Saison. Jener Wettkampf wird als Teamsprint ausgetragen, bei dem alle Athleten nach dem Schwimmen gemeinsam aufs Rad steigen müssen und im finalen Klassement die Zeit des vierten Athleten beziehungsweise der dritten Athletin des Teams zählt.

Rebekka Adelhardt und Annika Grahl kamen in Hof als Vierte und Fünfte aus dem Untreusee. Adelhardt konnte auf der Radstrecke zur Führungsgruppe aufschließen und wechselte auf Platz zwei in die Laufschuhe. Dort musste sie einige schnellere Konkurrentinnen ziehen lassen, lief aber trotzdem noch auf dem achten Platz ins Ziel. Grahl konnte das hohe Tempo auf der Radstrecke nicht ganz mitgehen. Dank einer soliden Laufleistung konnte sie am Ende allerdings noch einige Plätze gut machen und beendete das Rennen auf Rang 24.

Melina Metzner (Fürstenfeldbruck) und Sophie Arzberger (Freising) belegten die Plätze 21 und 18. Trotz guter Einzelleistungen reichten die Platzierungen in der Mannschaftswertung in Hof nur für Platz sieben. In der Tabelle steht das Team mit den Jahn-Frauen Jahn weiterhin auf Platz sechs. Daran dürfte sich beim Saisonabschluss nichts mehr ändern. ft

