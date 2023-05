TSV Jahn Freising: Wiedersehen mit einem alten Bekannten

Zurück in der langjährigen Heimat: Zlatan Dedic (hinten, schwarzes T-Shirt) stattete dem TSV Jahn Freising (rote Trikots) mit der von ihm trainierten Jugendmannschaft von Dolphins Norrköpping (orange Trikots) einen Besuch ab. Neben Dedic steht Jahn-Coach Tim Peisker. © peter SPANRAD

Zlatan Dedic zählte zu Regionalliga-Zeiten zu den Leistungsträgern des TSV Jahn Freising. Nun kehrte der Schweden-Auswanderer in die Domstadt zurück.

Freising – Zlatan Dedic zählt zu den Urgesteinen in Freisings Basketballszene. Vor vier Jahren zog er nach Schweden. Kürzlich kehrte er mit einem U16-Team des schwedischen Basketballmeisters Dolphins Norrköping zu einem kleinen Turnier nach Freising zurück –und feierte ein Wiedersehen mit vielen Freunden.

Dedic: „Ich habe die Entscheidung, nach Schweden zu ziehen, bislang überhaupt bereut“

Als der TSV Jahn in den 2000er-Jahren semiprofessionell in der 1. Regionalliga spielte, war Zlatan Dedic einer der Leistungsträger. Selbst im fortgeschrittenen Alter half er immer wieder aus. 2019 brach er dann seine Zelte in Freising ab. „Das war eine emotionale Entscheidung“, verriet Zlatan Dedic. „Mir war wichtig, dass mein Kind mit seinen Großeltern aufwächst. Weil meine Frau Schwedin ist, wohnen die Großeltern in Schweden. Ich habe die Entscheidung, nach Schweden zu ziehen, bislang überhaupt nicht bereut.“ Schwedisch zu lernen, bereitete Dedic keine Probleme. „Ich spreche mittlerweile sehr gut.“ Da sein Umzug nach Schweden in die Corona-Zeit fiel, war es für ihn zunächst nicht ganz so einfach, beruflich Fuß zu fassen. Das hat sich geändert.

Er ist beim schwedischen Meister Dolphins Norrköping angestellt und trainiert nicht nur Nachwuchsmannschaften, sondern betreut auch verschiedene Projekte im sozialen Bereich. „Wir gehen raus in die Umgebung von Norrköping und versuchen, jugendliche Migranten von der Straße zu holen und ihnen über Basketball zu helfen, sich in die schwedische Gesellschaft zu integrieren.“

Dedic lädt den TSV Jahn Freising zum Gegenbesuch nach Schweden ein

Darüber hinaus arbeitet Dedic noch an 15 Grundschulen als Sportlehrer. Die Kontakte nach Freising hat der Ex-Jahn-Basketballer nie abreißen lassen. „Freising war über viele Jahre hinweg meine Heimat.“ Deshalb kam ihm vor einiger Zeit die Idee, seinem ehemaligen Verein mit einer Nachwuchsmannschaft von Norrköping einen Besuch abzustatten. Abteilungsleiterin Michaela Ruis war von der Idee angetan. Als Mannschaft kam die männliche U 16 infrage.

„Obwohl wir momentan in der Sommerpause sind, waren unsere Spieler sofort bereit, bei einem Turnier mitzumachen“, berichteten die beiden Trainer Tim Peisker und Oliver Stojanovski. Das schwedische Team absolvierte mit den Freisingern ein paar Trainingseinheiten. Als Abschluss gab es dann ein kleines Turnier. Dazu hatte der Jahn die TG Landshut eingeladen. Norrköping gewann das Turnier mit Siegen über Landshut (63:36) und Freising (51:40), das durch einen Erfolg über Landshut (54:44) Zweiter wurde. „Es war herrlich, wieder einmal in Freising zu sein“, freute sich Dedic. Für ihn dienen solche Begegnungen auch der Völkerverständigung. Die Einladung nach Norrköping steht. „Ich würde mich freuen, wenn uns im nächsten Jahr ein Jahn-Team besuchen kommt.“ VON PETER SPANRAD

