TSV Jahn Freising will dem Spitzenreiter auf den Fersen bleiben

Teilen

Bereit für die kommenden Aufgaben: Die Freisinger Basketballer – hier Aaron Raidt (r.) in Aktion – sprühten im Training vor Spielfreude und Motivation. © Michalek

Die Bayernliga-Basketballer des TSV Jahn Freising wollen gegen Donauwörth auf Sieg spielen. Positiv: Das Jahn-Team tritt fast in Bestbesetzung an.

Freising – Mit der Partie gegen den VSC Donauwörth starten die Basketballer des TSV Jahn Freising ins neue Jahr. Nach der Niederlage vor der Weihnachtspause wollen sie mit einem Sieg gegen den Tabellensiebten der Bayernliga Südwest wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Spielbeginn ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Steinpark-Halle.

Im Herbst überraschte das junge Jahn-Team die Konkurrenz mit seiner Siegesserie. Statt Klassenerhalt hieß das Saisonziel plötzlich Aufstieg. Die Niederlage Mitte November beim bisher ungeschlagenen MTV München und vor allem die Schlappe im letzten Heimspiel 2022 gegen den FC Bayern München IV haben die Euphorie aber ein wenig gedämpft. „Es ist kein Beinbruch, wenn wir heuer nicht aufsteigen“, betont Jahn-Coach Oliver Stojanovski. „Wenn wir die letzten Jahre vergleichen, als wir immer gegen den Abstieg gekämpft haben, ist es bislang hervorragend gelaufen. Niemand hatte vor der Saison damit gerechnet, dass wir ganz vorne in der Tabelle mit dabei sein könnten.“

Stojanovski fordert Vollgas von Beginn an

Stojanovski ist ganz froh, dass nach der letztlich unnötigen Heimpleite gegen Bayern IV eine längere Pause war. „Die Mannschaft sollte die Niederlage jetzt verarbeitet haben“, hofft der Coach. Im Training habe sein Team nur so vor Spielfreude und Motivation gesprüht. Klarer Fall: Der TSV Jahn will gegen Donauwörth wieder einen Sieg feiern. „Trotz der beiden Saisonniederlagen bleibt es bei unserem Anspruch. Wir gehen in jedes Spiel rein, um es zu gewinnen“, betont Stojanovski. Freilich warnt er eindringlich davor, Donauwörth zu unterschätzen. „Wir müssen von Beginn an konzentriert sein und Vollgas geben.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zwei Jahn-Spieler fallen aus

Der Trainer blickt der Partie optimistisch entgegen. Bis auf Adis Salihovic (war krank) und Kevin Nickel (muss berufsbedingt ein paar Wochen mit Basketball aussetzen) können die Freisinger in Bestbesetzung antreten. „Die Mannschaft hat die Pause gut überstanden und macht einen fitten Eindruck“, so Stojanovski. Mit einem Sieg gegen Donauwörth könnten die Domstädter zusammen mit dem FC Bayern München IV dem MTV München auf den Fersen bleiben. Die Saison dauert noch lange. Und auch der MTV kann sich mal einen Ausrutscher leisten. Dann könnte es noch einmal spannend werden – vorausgesetzt, der TSV Jahn setzt zu einer neuen Siegesserie an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.