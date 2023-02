TSV Jahn Freising will in München nachlegen – Verbesserungsbedarf in der Defense

Dem Gegner keine leichten Körbe erlauben: Das ist die Devise für Jannis Rodeck (l.) und die Freisinger Basketballer. Die gastieren am Samstag beim TSV München-Ost. © Michalek

Für die Basketballer des TSV Jahn Freising zählt am Samstag beim TSV München-Ost nur ein Sieg. Coach Stojanovski blickt aber auch schon auf die nächste Saison.

Freising – Auch wenn die Basketballer des TSV Jahn Freising wohl keine Chance mehr auf den Aufstieg in die 2. Regionalliga haben, ist ihre Gier nach weiteren Siegen ungebrochen. „Wir wollen am Samstagabend beim TSV München-Ost natürlich unseren nächsten Erfolg feiern und den dritten Tabellenplatz festigen“, sagt Jahn-Coach Oliver Stojanovski. Beginn ist um 20 Uhr.

Vor dem Saisonstart in der Bayernliga Südwest hatte niemand die junge und neuformierte Jahn-Truppe auf dem Schirm. Als die Freisinger im ersten Heimspiel den damals favorisierten TSV München-Ost nach starker Leistung mit 67:62 nach Hause schickten, staunte die Konkurrenz nicht schlecht. Seither hat man sich an die Siege des TSV Jahn gewöhnt – es schien sogar die Meisterschaft möglich. Die Niederlagen gegen den Tabellenzweiten Bayern München IV sowie den überragenden und immer noch ungeschlagenen MTV München ließen diesen Traum allerdings platzen.

Trainer fordert mehr Kommunikation in der Defensive

Trotzdem könnte man meinen, dass Stojanovski rundum glücklich mit den Leistungen seines Teams ist. „Im Prinzip schon“, urteilt der Coach. In der Offensive sei die Entwicklung seines Teams schon weit vorangeschritten und die Trefferquote ganz ordentlich. „Mit der Defense bin ich derzeit aber nicht zufrieden.“ Große Fortschritte habe man beim Defensiv-Rebound gemacht – doch insgesamt fehle es an der Abstimmung. „Die Defensivarbeit ohne Ball klappt noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Vor allem wird zu wenig kommuniziert, sodass die Gegner immer wieder zu leichten Korberfolgen kommen.“

Da die Freisinger am vergangenen Wochenende spielfrei waren, hat Stojanovski die Zeit genutzt, um an der Defensive zu feilen. Für ihn hat jetzt bereits die Vorbereitung auf die nächste Saison begonnen, in der sein Team dann mit aller Macht den Aufstieg in die 2. Regionalliga anstrebt.

TSV Jahn Freising geht als Favorit ins Spiel

Zur Vorbereitung gehört für den Trainer auch, dass seine Mannschaft in der laufenden Runde so viele Spiele wie möglich gewinnen sollte – also auch beim TSV München-Ost. „Wir sind seit dem Hinspiel sicherlich stärker geworden“, stellt Stojanovski fest, „aber auch der Gegner.“ Die Gastgeber sind mit fünf Siegen aus zwölf Partien derzeit Siebter. Daher müssen die Freisinger mit der Favoritenrolle leben. „Wir dürfen sie aber auf keinen Fall unterschätzen. Das Spiel werden wir sicher nicht schon nach dem ersten oder zweiten Viertel entschieden haben“, sagt der Trainer, der volle Konzentration über 40 Minuten fordert.

