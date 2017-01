Ursachenforschung nach der Pleite

In der Außenseiterrolle beim Spiel in Dachau befinden sich am Samstag die Korbjäger des TSV Jahn Freising (im Bild P athekas). Vielleicht behagt ihnen diese Konstellation mehr.

Basketball

Freising - Die völlig unnötige Heimniederlage gegen MIL Baskets lässt daran zweifeln, ob das Regionalligateam des TSV Jahn Freising vorzeitig den Klassenerhalt sichern kann. Beim Auswärtsspiel am Samstagabend (19 Uhr) beim Tabellenvierten Dachau Spurs jedenfalls sind die Freisinger Außenseiter.

Die Frustration im Jahn-Lager war nach der Schlappe gegen MIL Baskets erheblich. „Auch wenn’s am Ende der Partie nochmals eng wurde, haben wir gegen einen schwachen Gegner den Sieg nicht verdient gehabt. Wir haben noch schwächer gespielt als die Milbertshofener und hätten deutlicher verlieren können“, will auch eine Woche danach Jahn-Coach Denis Rühmann die Niederlage nicht schön reden. Mannschaft und Trainer begaben sich während der Woche auf Ursachenforschung für das sehr schwache Auftreten. Irgendwelche personellen Gründe – Spielmacher und Kapitän Maximilian Hellmich war verletzt – wollte Rühmann als Begründung nicht gelten lassen. Denn im ersten Viertel lief’s bei den Freisingern noch relativ gut. Sie befanden sich auf der Siegerstraße. Warum die Mannschaft dann das Zusammenspiel weitgehend einstellte und jeder auf eigene Faust sein Glück versuchte, konnte Rühmann nicht erklären. „Vielleicht lag’s an der langen Weihnachtspause und daran, dass die Trainingseinheiten danach nicht optimal verliefen. Wir waren aus den unterschiedlichsten Gründen nie komplett, sodass vielleicht die Automatismen nicht mehr abgerufen werden konnten“, spekulierte Rühmann.

Fünf Siege haben die Freisinger auf dem Konto, sieben bis acht sind wohl nötig für den vorzeitigen Klassenerhalt. In den beiden nächsten Spielen gegen Dachau Spurs und DJK SB München wären Siege eine Überraschung. „Wir müssen uns jetzt leider wieder Richtung Tabellenende orientieren“, so Rühmann. Der Coach gerät aber deshalb nicht in Panik. „Die Mannschaft hat in der Vorrunde in vielen Spielen gezeigt, dass sie auf alle Fälle das Potential zum Klassenerhalt mitbringt. Wir müssen jetzt im Training sehr intensiv arbeiten, dann stellen sich die Erfolge wieder ein und dann müssen wir nicht bis zum Saisonende um den Klassenerhalt zittern.“

Ob die Freisinger freilich am Samstag in Dachau wieder einen Erfolg feiern können, scheint eher fraglich zu sein. Die Gastgeber verfügen über ein paar sehr exzellente Einzelspieler, die an einem guten Tag allein ein Spiel entscheiden können. „Wir müssen verhindern, dass die Dachauer heiß laufen, und wir müssen versuchen, mit einem langsamen Spiel, die Dachauer aus ihrem Spielrhythmus zu bringen“, lautet die taktische Marschroute von Trainer Rühmann. Im Hinspiel ist dies den Freisingern ganz gut gelungen. Sie machten einen 20-Punkte-Rückstand wett und hätten die Partie dann beinahe noch gewonnen.