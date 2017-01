Das Mittelfeld der Liga winkt

Die Zocker kommen: Jakob Kock und Co empfangen am Samstag die DJK SB München.

Basketball-Regionalliga

Der Bonussieg vom letzten Wochenende gegen Dachau Spurs wirkte wie ein Befreiungsschlag für die Basketballer des TSV Jahn Freising. Am Samstag gastiert nun der langjährige Rivale DJK SB München in der Luitpoldhalle (18.30 Uhr). Mit einem weiteren Sieg könnten sich die Freising endgültig Richtung Mittelfeld der Regionalliga-Tabelle absetzen.

Freising –Coach Denis Rühmann war begeistert von der Leistung des Teams in Dachau. „Aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir weitere solcher 95-Punkte-Spiele gewinnen werden“, warnt er davor, die Dachau-Partie als Maßstab zu verwenden. Dennoch ist man im Jahn-Lager recht zuversichtlich, auf Dauer mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben. Der Erfolg hat auf alle Fälle das Selbstvertrauen gestärkt.

Gegen DJK SB München haben die Freisinger noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel haben sie in letzter Sekunde mit einem Punkt verloren. „Wir müssen jetzt den Schwung aus dem Dachau-Spiel mitnehmen und dürfen nicht den Fehler machen, die Münchner nur als Laufkundschaft zu betrachten“, so die Einschätzung von Rühmann.

Die Münchner verfügen über ein Team mit sehr guten Einzelspielern. Rühmann bezeichnet sie als „Zockermannschaft“, die mit viel Spaß in die Spiele reingehe. Wenn die DJK-Mannschaft mal in Fahrt sei, könne man sie nur schwer bremsen. „Wir müssen also von der ersten Sekunde weg Vollgas geben, sehr hart verteidigen, uns das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen und damit den Münchnern den Spaß am Spiel nehmen“, lautet die Marschroute von Rühmann, der freilich ein wenig Sorge hat, dass sein Team sich zu viel Druck selber auferlegt. Es hat sich nämlich gezeigt, dass die Domstädter immer dann erfolgreich agierten, wenn sie ohne Belastung und ohne große Erwartungshaltung in ein Spiel reingingen – beispielsweise letzten Samstag gegen Dachau Spurs.

Personell kann Trainer Denis Rühmann aller Voraussicht nach aus dem Vollen schöpfen. Peter Lackhoff ist leicht angeschlagen und soll auf alle Fälle geschont werden. Der Rest des Kaders ist einsatzbereit.

Weil die U16 vier Wochen Pause hat, stehen Rühmann auch die Talente zur Verfügung. Egal, wer nun gegen die Münchner auf dem Feld stehen wird – Routiniers im reiferen Alter oder die hoch talentierten Youngsters: Alle müssen wieder - wie schon in Dachau - ans Leistungslimit gehen, um den nächsten Sieg feiern zu können.