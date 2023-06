TSV Neufahrn: Jetzt kommt der Hallenanbau doch

Langjährige Mitglieder wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung ausgezeichnet: (v. l.) Werner Czech, Manuela Auinger (Sportreferentin), Volker Pfannes, Elke Isola, Eberhard Rohrer, Gudrun Ponse, Alfred Kraxenberger, Reinhard Repper, Markus Seidenberger, Jakob Nagl, Paul Schweizer, Johann Klein, Erna Nagl, Franz Heilmeier (Bürgermeister) und Otto Bönisch. © Heinzinger

Der scheidende Vorsitzende Frank Bandle hatte gute Nachrichten in die Hauptversammlung des TSV Neufahrn mitgebracht. Doch der Chefposten ist vorerst vakant.

Neufahrn – Der größte Neufahrner Verein steht aktuell ohne 1. Vorsitzenden da. Aufgrund der Querelen mit der Kommunalaufsicht bezüglich des Hallenanbaus trat der bisherige TSV-Chef Frank Bandle von seinem Amt zurück – und auf der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend fand sich kein Nachfolger. Daher stellte sich auch die weitere Vorstandschaft erst mal nicht zur Wahl, sie übernimmt unter der Führung des bisherigen 2. Vorsitzenden Christian Kallinger zunächst kommissarisch die Geschäfte. Innerhalb von drei Monaten sollte nun auf einer außerordentlichen Versammlung eine Lösung präsentiert werden. Unabhängig davon gab es in Sachen Hallenanbau gute Nachrichten.

So viele Mitglieder wie wohl noch nie

Bevor er auf das Großthema zu sprechen kam, nannte Bandle in seinem letzten Bericht positive Fakten. Die Mitgliederzahl stieg auf 1743 Personen an – „das sind so viele, wie wohl noch nie“. Mangels Kapazitäten wuchs zusätzlich die Warteliste, besonders bei Kindern, auf über 300 an. Bei Einnahmen und Ausgaben von jeweils rund 353 000 Euro gab es in 2022 einen kleinen Überschuss in Höhe von 205 Euro.

Das Thema Hallenanbau war natürlich der größte Punkt in Bandles Bericht. Noch einmal kam er auf die Verzögerungen wegen der Kommunalaufsicht (wir berichteten) zu sprechen: „Die prüfen heute immer noch, ob die Bürgschaft durch die Gemeinde in Ordnung geht, und leben wohl in einer Parallelwelt.“ Nicht einmal eine angedrohte Eigenbedarfskündigung der TSV-Halle in Richtung Oskar-Maria-Graf-Gymnasium habe geholfen: „Ich lasse mir nicht von denen auf der Nase rumtanzen. Wie hier mit einem Ehrenamt umgegangen wird, geht auf keine Kuhhaut.“ Als persönliche Konsequenz fasste Bandle den Entschluss, dass er nicht mehr als 1. Vorsitzender weitermacht: „Darunter leidet bedauerlicherweise der Verein, aber für mich geht es nicht anders.“

BLSV hat die Fördersumme erhöht

Allerdings hatte er noch Positives zum Thema Hallenanbau im Gepäck. Eine neue Kostenschätzung habe zwar eine Steigerung auf rund 1,9 Millionen Euro im Vergleich zu 1,3 Millionen Euro im Jahr 2020 erbracht. Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) habe den Club jedoch nicht im Stich lassen wollen und seine Förderung auf 750 000 Euro erhöht. Inklusive Eigenleistung und Förderung durch die Gemeinde sei die benötigte Bürgschaft durch die Kommune von 840 000 auf 500 000 Euro gesunken. Bei dieser Summe sei die Kommunalaufsicht außen vor – und der Gemeinderat habe in der Sitzung am Tag vor der TSV-Versammlung Grünes Licht gegeben. Bandle: „Wir werden also bauen.“ Selbst ist er zwar dann nicht mehr in der Vorstandschaft, allerdings stellte er sich als Bauprojektleiter zur Verfügung.

Ehrungen gab es in der Jahreshauptversammlung ebenfalls. Für langjährige Mitgliedschaft wurden Joachim Hauck, Kathleen Hauck, Elke Isola, Andra Justan, Alfred Kraxenberger, Karin Petelin, Volker Pfannes, Petra Pflasterer, Gudrun Ponse, Eberhard Rohrer, Brigitte Schnell, Paul Schweizer (alle 25 Jahre beim TSV), Klaus Lange, Ottmar Pätzold, Reinhard Repper, Markus Seidenberger (alle 30 Jahre), Werner Czech, Elisabeth Gumberger (beide 40 Jahre), Hans Faulstich, Paul Höfer, Johann Klein, Erna Nagl, Jakob Nagl (alle 50 Jahre) und Otto Bönisch (60 Jahre) ausgezeichnet.

Bernd Heinzinger

