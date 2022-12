TTC Freising nach Sieg mit positivem Punkteverhältnis: Der Blick geht nach oben

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Für den TTC Freising standen an der Platte: (v.l.) Antonia Salzbrunn, Diana Lochner, Amelie Bensaada, Julia Klimm und Sybille Erbe. © michalek

Die Frauen des TTC Freising schielen nach ihrem Erfolg gegen Landshut in der Verbandsoberliga nach oben. Die Zweite ist an ihrem Doppelspieltag jeweils chancenlos.

Landkreis – Für die Freisinger Tischtennisfrauen gab es am Wochenende einen Erfolg und zwei Niederlagen. Nach einer starken Vorstellung hat die Erste des TTC nun ein positives Punkteverhältnis, und kann in der Tabelle der Verbandsoberliga den Blick nach oben richten. Die Zweite musste sich hingegen an ihrem Doppelspieltag in der Verbandsliga in beiden Matches deutlich geschlagen geben.

Verbandsoberliga Frauen

TTC Freising – DJK SB Landshut II 8:2. Es sah lange nicht danach aus, dass es bereits nach den Doppeln 2:0 für den TTC stehen würde. „Besonders Sybille Erbe und ich haben uns erst einmal blöd angestellt“, meinte Teamführerin Amelie Bensaada angesichts eines 0:2-Satzrückstands. Zum Glück lief es anschließend besser, und die beiden siegten ebenso wie Antonia Salzbrunn/Julia Klimm nach der Maximaldistanz. In den Einzeln spielte den Gastgeberinnen deutlich in die Karten, dass die Gäste nicht in Bestbesetzung kamen. Bensaada: „Wir haben aber auch ziemlich gut gespielt, und ich denke, dass der Sieg in dieser Höhe in Ordnung geht.“Besonders das hintere Paarkreuz mit Julia Klimm und Diana Lochner überzeugte mit jeweils zwei glatten Einzelerfolgen. Für die Tabelle bedeutet der Sieg ein positives Punkteverhältnis (7:5) für Freising. „Jetzt stehen wir da, wo wir am Ende hinwollen.“

Punkte: Diana Lochner 2, Julia Klimm 2, Antonia Salzbrunn, Amelie Bensaada, Salzbrunn/Klimm und Bensaada/Erbe.

Verbandsliga Frauen

SV Niederbergkirchen – TTC Freising II 9:1, TTC Freising II – ESV München-Freimann II 1:9. Beim Tabellenführer Niederbergkirchen startete die TTC-Reserve in der Außenseiterrolle. Maria Kirchberger und Andrea Rott hätten beinahe ein Doppel für sich entschieden, unterlagen aber in fünf Durchgängen. In den Einzeln konnte lediglich die routinierte Kirchberger mithalten. Mit einem hauchdünnen 15:13 im fünften Satz schaffte sie immerhin den Ehrenpunkt. Mehr war am folgenden Tag auch gegen den ESV München-Freimann nicht drin. Nachdem die Domstädterinnen bereits beide Doppel abgegeben hatten, setzte sich die Niederlagenserie in den Einzeln bis zum 0:7 fort. Der einzige Sieg ging auf das Konto von Karolin Klimm. VON BERND HEINZINGER

