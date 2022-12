U12 des Schach-Klubs Freising belegt bei der Mannschaftsmeisterschaft den zweiten Platz

Das Freisinger Erfolgsteam: (v. l.) Levin Khaki, Jakob Hönle, Lotta Schwarzer, Konrad Berger und Alper Özkurt. © zill

Die U12 des Schach-Klubs Freising überzeugt bei der Mannschaftsmeisterschaft der Kreisjugend. Am Ende springt die Silbermedaille heraus.

Freising – Um die Mannschaftsmeisterschaft der Kreisjugend kämpfte seit Mitte Oktober die U 12 des Schach-Klubs Freising gegen zehn andere Mannschaften des Schachkreises Ingolstadt/Freising. Zum Showdown der jüngsten Turnierspieler im Kreis kam es im Dezember beim Schachclub Moosburg. Dort fanden die letzten drei Runden der U12-Kreismannschaftsmeisterschaft statt.

Der Freisinger Nachwuchs lag vor diesem letzten Spieltag mit noch drei auszutragenden Runden auf einem aussichtsreichen zweiten Platz. Hochmotiviert ging das Team um Lotta Schwarzer, Jakob Hönle, Levin Khaki, Konrad Berger und Alper Özkurt daher an den Start. In der ersten Runde wartete mit Friedrichshofen ein starker Gegner. Hönle konnte die Freisinger schnell mit 1:0 in Führung bringen. Seine Teamkollegen mussten sich ihren Gegnern aber geschlagen geben, sodass das Duell letztlich 3:1 für Friedrichshofen ausging.

In Runde zwei spielten die Domstädter gegen den Turnierfavoriten aus Neuburg, der bisher alle Spiele gewinnen konnte. Die Freisinger konnten diesen Trend nicht stoppen und verloren klar mit 0:4.

In der letzten Runde kam es zum alles entscheidenden Spiel gegen den SC Beilngries – Freising musste gewinnen, um den zweiten Platz zu verteidigen. Das 1:0 konnte erneut Hönle erzielen, der damit zum besten Freisinger Spieler avancierte. Das 2:0 gelang Konrad Berger, ehe Lotta Schwarzer mit dem 3:0 den Erfolg und damit den zweiten Rang klarmachte. Alper Özkurt verlor sein Match zwar anschließend, das konnte den Freisinger Jubel jedoch nicht trüben. Das Team aus Neuburg wurde schlussendlich Kreismeister, der MTV Ingolstadt belegte den dritten Platz. VON MICHAEL LUTZE

