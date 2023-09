Überraschungscoup bei der DM: Michaela Bösl holt auf Anhieb Bronze

Die Besten der Besten: Michaela Bösl (r.) aus Mintraching musste sich mit der Luftpistole nur Monika Karsch (l.) und Titelverteidigerin Andrea Heckner geschlagen geben. © privat

Michaela Bösl von den Isarschützen Mintraching hat in ihrem ersten Jahr in der Damenklasse gleich bei der deutschen Meisterschaft für Furore gesorgt.

Mintraching – Großer Erfolg für Michaela Bösl: Die 21-Jährige von den Isarschützen Mintraching hat bei den deutschen Meisterschaften völlig überraschend die Bronzemedaille mit der Luftpistole geholt – und das in ihrem ersten Jahr in der Damenklasse. Mit der Sportpistole setzte sie ebenfalls ein Ausrufezeichen.

Zuerst galt es, in der Qualifikation unter die ersten Acht zu kommen, um im Finale dabei sein zu können. Und diese Aufgabe löste Bösl mit Bravour: Nach einem sehr guten Start in den Luftpistolen-Wettkampf stand sie nach 60 Schüssen auf dem siebten Platz.

Bösl besteht im Feld der Top-Athletinnen

Das Finale machten dann acht bayerische Luftpistolen-Schützinnen unter sich aus – eine Konstellation, die es bei einer DM noch nie gegeben hat. Das Feld war gespickt mit Top-Athletinnen wie Carina Wimmer (Europameisterin), Monika Karsch (Silbermedaille bei Olympia), Sandra Reitz (Europameisterin) und Andrea Heckner (Deutsche Meisterin 2022). Doch Bösl konnte sich von Anfang an gut in Szene setzen, war immer vorne mit dabei und behielt auch in der finalen Phase die Nerven: Sie verwies Reitz auf den vierten Platz – und hatte somit schon Bronze in der Tasche. Dank ihrer konstant guten Leistung lag sie plötzlich auf Rang zwei, ehe Karsch mit einer 10,9 an ihr vorbeizog. Da konnte Bösl mit einer 10,4 nicht mehr kontern. Fazit: Es war ein hochklassiges Finale, in dem Andrea Heckner aus Hitzhofen am Ende ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnte.

Platz sechs mit der Sportpistole

Einen Tag später war Bösl mit der Sportpistole am Start – und auch hier gelang ihr der Einzug ins Finale. Nach einem durchwachsenen Präzisionsteil lag sie zunächst nur auf Platz 27, mit acht Ringen Rückstand auf Rang acht. Doch in ihrer Paradedisziplin Duell gelangen ihr 290 Ringe – das war das zweitbeste Resultat aller Teilnehmerinnen. So konnte sich die 21-Jährige noch auf Position acht vorkämpfen. Im Finale belegte die Mintrachingerin schließlich den sechsten Platz. Gold sicherte sich diesmal Monika Karsch.

Jetzt legt Bösl erstmal eine Pause ein, bevor es im Oktober mit den Bundesliga-Kämpfen weitergeht. Hier startet sie für die SG Edelweiß Scheuring (Landkreis Landsberg).

ft

