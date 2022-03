Unerfüllte Hoffnungen: TSV Jahn Freising verliert auch in Vilsbiburg

Teilen

Ein Lichtblick aus Sicht des TSV Jahn: Sorin Sabau (2. v. r.) überzeugte gegen Vilsbiburg mit einer engagierten Vorstellung und erzielte 14 Punkte. © Lehmann

Die Basketballer des TSV Jahn Freising waren auch bei Vilsbiburg II chancenlos – doch ein Jahn-Youngster verdiente sich Bestnoten.

Freising – Zwei Nachholspiele standen für die Bayernliga-Basketballer des TSV Jahn Freising am vergangenen Wochenende auf dem Programm: Nach der satten 54:106-Klatsche gegen Meisterschaftskandidat TV Traunstein am Freitag hatten die Domstädter auch am Sonntag im Auswärtsspiel bei Baskets Vilsbiburg II keine Chance. Sie unterlagen dem bisherigen Tabellensiebten klar mit 47:79 (12:24, 20:49, 41:63).

Insgeheim hatten die Freisinger auf eine Überraschung gehofft. Sie hatten zwar das Hinspiel gegen Vilsbiburg mit 75:86 verloren, waren jedoch auf Augenhöhe. „Da sind wir auch diesmal nicht chancenlos“, machte Jahn-Trainer Michael Buhl seinem Team Mut. Der verhaltene Optimismus rührte auch daher, dass sich die Freisinger am Freitagabend gegen Traunstein in der ersten Halbzeit sehr wacker geschlagen hatten und ihr Potenzial immer wieder aufblitzen ließen. „Hätten wir auch nur angehend so gut gespielt, hätten wir gegen Vilsbiburg mithalten können“, sagt Buhl.

Freising überlässt den Gastgebern das Feld

In der Tat sah es in den ersten Minuten so aus, als könnten die Jahn-Korbjäger an die Leistung aus der ersten Halbzeit gegen Traunstein anknüpfen. „Wir haben gar nicht so schlecht gespielt“, freute sich Buhl, der dann aber mit ansehen musste, wie sein Team den Gastgebern das Feld überließ. Vilsbiburg begann, sehr körperbetont zu agieren. Das liegt den Freisingern gar nicht. „Ich habe der Mannschaft noch in der Kabine gesagt, sie sollen selber körperbetont spielen“, sagt Buhl. Aber statt dagegenzuhalten, regten sich die Jahn-Basketballer immer wieder auf und beschwerten sich bei den Schiedsrichtern. Die Folge: Die Vilsbiburger zogen davon.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das zweite Viertel war aus Freisinger Sicht eine absolute Katastrophe. Es lief überhaupt nichts mehr, die Vorentscheidung war gefallen. Da half es auch nichts mehr, dass sich die Gäste im dritten Viertel auf ihre Stärken besannen: Als sie mehr Zug ins Spiel brachten, in der Defensive konzentrierter sowie aggressiver agierten und in der Offensive schnell kombinierten, bekamen die Vilsbiburger Probleme.

Nur sechs Jahn-Punkte im vierten Viertel

Der starke Auftritt im dritten Viertel war aber letztlich nur ein Strohfeuer. Im vierten Durchgang war bei den Freising die Luft raus – sie erzielten nur noch sechs Punkte. Das lag letztlich auch daran, dass derzeit nur acht Spieler einsatzbereit sind. Daher will Buhl die Niederlage in Vilsbiburg rasch abhaken. „Wir müssen nach vorne schauen“, sagt der Jahn-Coach. Er hofft nun, dass bis zum Samstag, wenn der Jahn die Landsberger zum Kellerduell empfängt, der eine oder andere angeschlagene Akteur wieder fit wird.

Ein Lichtblick beim Jahn-Team war Sorin Sabau aus der eigenen U 20, der seit drei Partien mit dabei ist und sich am Sonntag Bestnoten verdiente. Trainer Buhl war von seinem Engagement begeistert. Er sei einer der wenigen Akteure, die körperbetont spielten.

Beim TSV Jahn Freising spielten:

Baierlacher (8 Punkte), Hüttenkofer, Koch (10), Pozder, Sabau (14), Schwankner (6), Schwarzmeier (2), Stojanovski (7).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.