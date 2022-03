Verfolger in Lauerstellung: FCA Unterbruck und TSV Nandlstadt sind die Gejagten

Wer steht am Ende auf der Sonnenseite? Der TSV Nandlstadt um Tobias Betz (r.) rangiert auf Platz zwei, hat aber derzeit ganz andere Probleme. Der SV Hörgertshausen – hier mit Julian Radlmaier (l.) – ist als Dritter in einer aussichtsreichen Position, erhebt aber keine Ansprüche auf den Aufstieg. © Michalek

Wer macht in der Kreisklasse 3 das Aufstiegsrennen? Fakt ist: Den TSV Nandlstadt hat eine Corona-Welle erfasst. Vötting und Vatanspor könnten überraschen.

Landkreis – Wirft man einen Blick auf die Tabelle der Kreisklasse, scheint die Lage an der Spitze klar ersichtlich: Überraschungsmannschaft Unterbruck steht da mit 32 Punkten auf Platz eins. Dem TSV Nandlstadt auf Rang zwei fehlen drei Zähler auf den FCA, das Team hat allerdings noch eine Partie mehr nachzuholen. Die beiden Mannschaften könnten es unter sich ausmachen, doch die Kontrahenten auf den Plätzen drei bis sieben sind in Lauerstellung. Zudem sind einige Dinge aktuell schwer kalkulierbar.

So hat den TSV Nandlstadt eine Corona-Welle fast komplett in die Quarantäne gespült. „Momentan sind zwölf Jungs daheim. Von denen können sich wohl fünf bald wieder freitesten – aber es gibt auch schon wieder neue Verdachtsfälle“, berichtet Coach Mario Tafelmaier. Die Vorbereitung war eigentlich gut gestartet: „Es war super Zug drin, aber die letzten zwei Wochen ging natürlich kaum mehr etwas. Trotzdem muss der Aufstieg natürlich das Ziel sein. Nur weil wir Corona haben, spreche ich jetzt nicht von einem Mittelfeldplatz.“ Ein Gutes hat der aktuelle Ausbruch ja für den TSV: Im April wird die Mannschaft alles überstanden haben.

Deutinger tritt auf die Euphoriebremse

Und das ist wichtig, denn am Mittwoch, 6. April, steht das Spitzenspiel zu Hause gegen den FCA Unterbruck an. Doch dessen Trainer Alfons Deutinger gibt sich betont zurückhaltend: „Wir haben einen Vorsprung, den wir versuchen zu verteidigen. Aber es wird nicht immer so weitergehen wie bisher. Wenn wir mal in eine Schwächephase geraten, ist das kein Beinbruch.“ Um das zu vermeiden, setzt Deutinger auf Flexibilität: Je nach Gegner und Spielsituation gebe es jetzt zwei Spielsysteme – eines, um den Gegner zu dominieren, und eines für defensive Stabilität und Konter.

Noch zu oft auf Catenaccio und Konter angewiesen waren die Fußballer des SV Hörgertshausen. In der Rückrunde aber „wollen wir wirklich jeden Gegner offensiv bespielen. Wir sind jetzt in der Lage, befreit aufspielen zu können“, sagt Trainer Sebastian Liegert. Der SVH ist als Drittplatzierter mit Aufsteiger Unterbruck die Überraschungsmannschaft der Saison, erhebt jedoch keinen Anspruch auf ganz oben. Liegert: „Wir können die Hinrunde wiederholen, dazu müssten wir uns allerdings steigern.“

Eine Steigerung ist auch das Ziel beim SV Vötting, obwohl Abteilungsleiter Jannis Göft-Michaelis den Aufstieg nicht als Vorgabe formuliert: „Ein, zwei Plätze besser als da, wo wir jetzt sind, wollen wir landen.“ Bei diesem Vorhaben helfen soll Torhüter Sebastian Weishäupl, der vom Kreisligisten TSV Moosburg kam. Wichtig ist Göft-Michaelis zudem, dass die Auswärtsschwäche der Vergangenheit angehört. Zu oft scheiterte der SVV auf fremden Plätzen an den vermeintlich kleinen Teams. „Es ist für uns immer schwieriger, wenn der Gegner defensiv eingestellt ist.“

Neun Neue bei Vatanspor Freising

Vatanspor Freising kann er damit nicht gemeint haben. Denn das Team von Trainer Erhan Masat ist eine offensive Mannschaft, die aufs Ganze geht. Auch neben dem Platz: Schließlich hat Teammanager Tamer Bulkurcu seine Truppe personell komplett erneuert. Mit Bekecan Hakim (BC Attaching), Ismail Hazar (DJK SV Altdorf), Samih Oulabbi (FC Neufahrn), Shuaib Opeyemi Babalola (Slowakei), Patric Barba (SV Dornach), Ahmet Yüksel (Türk Sport Garching), Teoman Tomak (FC Mintraching), Serkan Kalemci (SV Dornach) sowie Camillo von Rombs (TSV Türkenfeld) hat man sage und schreibe neun Neue im Team. Und die scheinen einzuschlagen: In der Vorbereitung besiegte Vatanspor unter anderem den Kreisligisten TSV Moosburg.

Vatanspor und Vötting sind sicherlich die größten Überraschungskandidaten, aber auch der FC Moosburg und der SV Marzling haben das Potenzial für eine solide zweite Saisonhälfte. Der FCM will seine Gegner weiter früh im 4-2-3-1-System attackieren. Coach Mario Sinicki meint: „Noch aufsteigen zu wollen, wäre vermessen. Aber Platz drei ist ein erreichbares Ziel.“

Letztes Kapitel der Ära Zellermeyr

Der SV Marzling hingegen läutet nach sieben Jahren die letzte Halbserie mit Trainer Thomas Zellermeyr ein: „Ich gehe positiv gestimmt in die Rückrunde. Die Stimmung ist gut, und in der Vorbereitung habe ich gute Ansätze gesehen. Wehmütig werde ich vermutlich erst in den letzten Partien werden – momentan bin ich einfach nur voller Tatendrang.“

Man sollte es sich also nicht zu leicht machen bei der Prognose, wer den Aufstieg in die Kreisliga schafft. Wenn die Topkandidaten aus Nandlstadt und Unterbruck eine Schwächephase haben sollten, werden die Verfolger da sein. Insbesondere Vatanspor Freising und der SV Vötting haben genügend Potenzial, die wechselhafte Hinrunde vergessen zu machen.

Sebastian Bergsteiner

