Veteranen-Weltmeister Ahmet Bilici: „Ich bin einfach nur stolz“

Triumph in Plovdiv: Ahmet Bilici war bis 100 Kilo Freistil eine Klasse für sich. © SVS

Ringer Ahmet Bilici von Siegfried Hallbergmoos hat mit dem WM-Titel der Veteranen seinen größten internationalen Erfolg gefeiert – und das in souveräner Manier.

Hallbergmoos – Er ist eine absolute Identifikationsfigur für den Ringer-Nachwuchs, Leistungsträger in der 2. Bundesliga und jetzt auch noch Weltmeister: Kein Wunder, dass beim SV Siegfried Hallbergmoos nicht nur Vorsitzender Michael Prill von Ahmet Bilici schwärmt: „Er ist für uns alle ein Vorbild.“ Mit dem WM-Titel der Veteranen im bulgarischen Plovdiv feierte der 35-jährige Türke seinen größten internationalen Erfolg, in seiner Altersklasse A bis 100 Kilo Freistil setzte er sich gegen die Konkurrenz durch.

Für die Weltmeisterschaften nahm Bilici viele Anstrengungen in Kauf. Vor einer Woche stand er am Samstag und am Montag noch für die Hallbergmooser auf der Matte seinen Mann und gewann seine Kämpfe in der 2. Bundesliga haushoch. Am Dienstag begann bereits die beschwerliche Reise nach Plovdiv. Bis Sofia gab es noch einen Flug, dann hieß es erst mal auf andere Ringer zu warten, ehe der Bus Richtung Wettkampfstätte abfuhr. „Ich konnte kaum schlafen, das war schon ein bisschen stressig“, sagte Bilici, der sich trotzdem einiges ausrechnete. „Ich wollte es zwar nicht sagen, aber ich hatte schon im Vorfeld eine vordere Platzierung im Blick.“

Vollgas über die volle Distanz

Am Donnerstag startete die Veteranen-WM – und mit Ali Mehmet Imamoglu wartete ein Landsmann zum Auftakt: „Ich kannte ihn schon, habe gegen ihn auch früher bereits gewonnen“, betont Bilici. Allerdings habe er nach den ganzen Strapazen erst einmal ein wenig gebraucht, um richtig in den Kampf zu finden. Am Ende sprang ein 3:1-Erfolg zum Auftakt heraus und damit die Qualifikation fürs Viertelfinale. Gegen Szymon Jedrzejczak aus Polen hatte der Türke anschließend keinerlei Probleme – er siegte vorzeitig mit 10:0. Und auch Halbfinalgegner Erlan Anashov aus Kirgisistan stellte für den SVS-Ringer kein großes Hindernis dar, diese Begegnung endete ebenfalls vor Ablauf der Kampfzeit. Die beträgt bei den Veteranen übrigens insgesamt vier statt der sonst üblichen sechs Minuten. „Ich bin die längere Distanz aus der Bundesliga gewohnt“, erklärte der 35-Jährige. „Das war bei der Weltmeisterschaft für mich schon einen Vorteil, ich konnte immer Gas geben.“

Am Abend war es schließlich soweit: Der Finalkampf bis 100 Kilo Freistil stand auf dem Programm. Ahmet Bilici bekam es dabei mit Armands Zvirbulis zu tun. Der Lette ist in Deutschland kein Unbekannter – er ringt in dieser Saison für Urloffen in der 1. Bundesliga. „Früher war er bereits Junioren-Europameister und im Männerbereich immer bei Welt- und Europameisterschaften dabei“, erklärte der Siegfried-Ringer. Bilici ging daher von einem knappen Duell aus, doch mit Armklammern und schönen Durchdrehern sammelte er Punkt um Punkt. Letztlich gewann er deutlich mit 10:1 und durfte über den WM-Titel jubeln.

Zum Feiern blieb nicht viel Zeit

Welches Gefühl hatte der Hallbergmooser nach seinem Triumph in Plovdiv? „Natürlich ist es nicht ganz das Gleiche wie ein Titel bei den Männern. Aber es ist trotzdem ein super Erfolg für mich, ich bin einfach nur stolz.“ Feiern durfte Ahmet Bilici allerdings nur kurz, denn schon bald begann die nicht weniger langwierige Heimreise – und am Samstagabend stand schließlich das Zweitliga-Duell mit Reilingen-Hockenheim an. Auch da gewann der 35-Jährige seinen Kampf souverän.

Hallbergmoos sei mittlerweile seine neue Heimat ge-worden, bekräftigt Bilici. „Ich fühle mich richtig wohl.“ Ob in der Familie mit Frau Alexandra und Sohn Ali oder in der Arbeit – Bilici fand eine Anstellung als Sportlehrer in Markt Schwaben –, es passe einfach alles.

Bernd Heinzinger

