VfB Hallbergmoos festigt Bundesliga-Platz drei

Siegertyp: VfB-Sportler Patrick Krieger kegelte mit 627 Holz das beste Ergebnis des Tages. © cob

Die Sportkegler des VfB Hallbergmoos haben sich keine Blöße gegeben und in Amberg mit 7:1 gewonnen. Bester Mann war diesmal Patrick Krieger.

Hallbergmoos – In ihrem ersten Spiel beim Tabellenvorletzten SKK FEB Amberg haben die Sportkegler des VfB Hallbergmoos eine überzeugende Vorstellung abgeliefert: Sie gewannen klar mit 7:1 Punkten, 16:8 Sätzen sowie 3564:3440 Holz. Damit haben die Hallbergmooser nach 15 Saisonspielen 24:6 Zähler auf dem Konto und festigten den dritten Platz in der 1. Bundesliga 120 der Männer.

Die ersten Partien beim VfB bestritten Patrick Krieger und Alexander Stephan. Mit 3:1 Sätzen und 627:606 Holz setzte sich Krieger gegen den ehemaligen tschechischen Meister Milan Wagner durch und sicherte sich mit dem besten Ergebnis des Tages den ersten Mannschaftspunkt. Ebenfalls 3:1 Sätze bei 606:580 Kegeln genügten Stephan, um gegen seinen Gegner Matthias Hüttner die Oberhand zu behalten.

Radovan Vlajkov mit Startschwierigkeiten

Nicht so dominant wie gewohnt, weil er zu Beginn auf den anspruchsvollen Bahnen nicht in sein Spiel fand, aber dennoch siegreich war Radovan Vlajkov: Dieser teilte sich mit dem Amberger Michael Wehner, dem Weltmeister von 2003, die Sätze, sackte jedoch dank des besseren Holzergebnisses von 613:595 den Zähler ein. Wichtig war, dass Vlajkov im letzten Satz zu alter Stärke auflief und diesen mit 176 Kegeln zu seinen Gunsten entschied. Tobias Kramer spielte in der zweiten Mittelpartie gegen Stefan Prell. Der ist zwar für die Zweite Mannschaft des SKK gemeldet, erwischte allerdings einen sehr guten Tag und holte den Ehrenpunkt für Amberg. Trotz Satzteilung hatte er beim Gesamtresultat mit 560 Holz die Nase vorne, da Kramer diesmal lediglich auf 535 Kegel kam.

Als Letzte gingen Bogdan Tudorie und Damir Cekovic mit einem Vorsprung von 40 Holz an den Start. Tudorie trat gegen Christian Happel an und konnte die Partie mit 3:1 Sätzen und 600:542 Kegel deutlich für sich gestalten. Auch Cekovic strich gegen Maximilian Hufnagel mit 3:1 Sätzen bei 583:557 Holz den Mannschaftspunkt ein. Damit stand der auch in dieser Höhe verdiente 7:1-Gesamterfolg der Hallbergmooser fest.

Nächstes Wochenende pausiert die Bundesliga

Das VfB-Team hat damit den zwölften Sieg in dieser Bundesliga-Saison eingetütet und empfängt nun am Samstag, 9. April, den Tabellensechsten SV Wernburg. „Wir fokussieren uns schon jetzt auf das schwere Spiel gegen Wernburg, denn da müssen wir unbedingt unseren Heimvorteil nutzen und Punkte einfahren“, betont Cekovic. Am kommenden Wochenende ist spielfrei, weil in der Champions League das Final Four ausgetragen wird. Die Halbfinalspiele am 2. April lauten Rot-Weiß Zerbst gegen KK Neumarkt sowie SKK Raindorf gegen Zeleziarne Podbrezova. Tags darauf wird das Finale ausgespielt.

