VfB Hallbergmoos findet seinen Meister

Stark gespielt, trotzdem verloren: Tobias Kramer erzielte mit 647 Holz eine neue persönliche Bestleistung. © cob

Sie waren keineswegs schlecht, doch das Ergebnis spricht Bände: Die Hallbergmooser Kegler zogen beim übermächtigen SKV Rot-Weiß Zerbst mit 0:8 den Kürzeren.

Hallbergmoos – Für jedes Team, das in Zerbst antreten muss, ist es ein Duell „David gegen Goliath“. Die Titelsammlung des SKV Rot-Weiß Zerbst ist riesig. Seit Jahren dominieren die Sachsen den deutschen Kegelsport – und auch international sind sie gut im Geschäft. So wurden sie heuer zum 16. Mal Deutscher Meister. Sie holten sich zehn Mal den Weltpokaltitel (zuletzt 2021), gewannen vier Mal die Champions League und sicherten sich in diesem Jahr Silber in der Königsklasse. Auch für die Bundesliga-Kegler des VfB waren die Zerbster eine Nummer zu groß: Die Hallbergmooser verloren am Samstag klar mit 0:8 Punkten und 3793:3970 Holz, bleiben trotz der Nullrunde aber auf Tabellenplatz drei.

Mehr als Satzgewinne war nicht drin

Die VfB-Männer waren nach fünf Stunden Anreise gut gelaunt in Zerbst angekommen – wohlwissend, dass sie nichts zu verlieren hatten. Zunächst gingen Patrick Krieger und Mario Cekovic auf die Bahnen. Cekovics Gegner war Christian Wilke, der am vorangegangenen Spieltag mit 749 Kegeln den bestehenden Einzel-Bundesliga-Rekord lediglich um ein Holz verfehlt hatte. Zwar kam Wilke mit 680 Holz nicht an dieses Resultat heran, gewann aber dennoch mit 4:0 Sätzen klar gegen Cekovic, der 599 Kegel spielte. Immerhin ein bisschen ärgern konnte Krieger seinen Kontrahenten Dominik Kunze: Der Hallberger sicherte sich den ersten Satz – und auch den vierten machte er dem Zerbster mit starken 189 Holz streitig. Der Zähler ging jedoch an Kunze, der mit 681:666 Holz siegte.

Im zweiten Durchgang traten Radovan Vlajkov gegen Manuel Weiß und Tobias Kramer gegen Marcus Gerdau an. Der sonst so starke Vlajkov brauchte etwas, um sich mit den Bahnen anzufreunden, und hatte am Ende trotz guter 662 Holz keine Chance gegen Weiß, der 693 Holz auflegte und keinen einzigen Satz abgab. Auch Kramer ging leer aus: Er konnte Gerdau (667 Holz) allerdings die Sätze drei und vier abnehmen und stellte außerdem eine neue persönliche Bestleistung von 647 Kegeln auf.

Starke Bundesliga-Bilanz

Mit 4:0 Punkten und einem Vorsprung von 174 Holz für die Gastgeber begannen die beiden letzten Partien. Alexander Stephan spielte gegen Jürgen Pointinger, und Bogdan Tudorie hatte es mit Igor Kovacic zu tun. Doch zum Ende des zweiten Satzes musste Damir Cekovic für Stephan einspringen, der sich eine Zerrung zugezogen hatte. Cekovic schnappte sich auch gleich den dritten Satz mit 183 Holz, Auch sein Gegner war ausgewechselt und durch Daniel Aubelj ersetzt worden. Letztlich ging aber auch dieser Punkt mit 3:1 Sätzen sowie 635:615 Holz an die Hausherren. Derweil freute sich Tudorie über einen verheißungsvollen Auftakt – er gewann gegen Kovacic den ersten Satz. Es blieb eng, am Ende musste sich jedoch auch Tudorie mit 1:3 Sätzen und einem Holzergebnis von 604:614 Holz beugen.

Ein kleiner Trost: Nach den Partien lobten die Zerbster die guten Leistungen der Hallberger in der Bundesliga, denn schließlich sei dies ja die erste richtige Saison für den Aufsteiger aus der Flughafengemeinde. Der steht nun bei einer Bilanz von 15:4 Siegen.

cob

