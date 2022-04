VfB Hallbergmoos lässt bei Kleeblatt Berlin nur kleine Gastgeschenke da

Teilen

Mit 612 Holz kegelte Alexander Stephan das beste Ergebnis seitens des VfB. © Oldenburg-Balden

Die lange Anfahrt hat sich gelohnt: Der VfB Hallbergmoos macht sich auf nach Berlin, zum Tabellenschlusslicht Kleeblatt.

Hallbergmoos/Berlin – Es war bisher die längste Anfahrt für die Spieler des VfB. Am Ende war man mit Einsammeln der Spieler rund sieben Stunden unterwegs zum Tabellenschlusslicht Berlin. Die Kleeblätter, die rund 60 Kilometer entfernt von Berlin in Seelow direkt an der polnischen Grenze ihre Heimspiele austragen müssen, da die Kegelbahnen der Hauptstadt nicht für den Spielbetrieb in der 1. Bundesliga zugelassen sind, empfingen die Hallbergmooser gut gelaunt.

Die ersten Spiele bestritten Christian Drache gegen Patrick Krieger und Alexander Stephan gegen Martin Asmus. Die beiden Hallbergmooser legten dabei recht gut los und konnten die ersten drei Sätze für sich gewinnen. Nur im letzten Satz konnte Christian Drache dasselbe Ergebnis wie Patrick Krieger spielen – und so kam es zur Satzpunkteteilung. Aber insgesamt konnten die Hallbergmooser ziemlich klar die ersten beiden Mannschaftspunkte einfahren. Krieger siegte mit 3,5:0,5 Sätzen mit 572:518 Holz, während Alexander Stephan seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance ließ und diesen mit 4:0 Sätzen und 612:530 schlug, dem besten Ergebnis eines VfB-Spielers an diesem Tag in Seelow.

Die Mittelpartien lauteten Sebastian Käfer gegen Mario Cekovic und Jörg Seidel gegen Tobias Kramer, wobei die Hallbergmooser mit einem Polster von 136 Holz auf die Bahnen gingen. Während Kramer sein Spiel mit 3:1 Sätzen bei 593:542 Kegel klar für sich entschied, obwohl Lockenkopf Seidel von Sven Tränkler abgelöst wurde, hatte Mario Cekovic mit Sebastian Käfer den Tagesbesten auf der Seite der Berliner erwischt.

Der Schnittlisten-64. spielte gut auf und überließ Cekovic nicht einen einzigen Satz, auch wenn im letzten Satz sich Cekovic bis auf ein Holz an Käfer annähern konnte. Letztendlich standen 4:0 Sätze und 615:573 Holz auf der Habenseite des Berliners. Aber das war es dann auch mit Gastgeschenken für das Schlusslicht. Mannschaftskapitän Damir Cekovic gewann seine Partie gegen Andreas Kupsch klar mit 4:0 Sätzen und 579:534 Holz.

Nicht ganz so einfach gestaltete sich das Spiel von Bogdan Tudorie gegen Bartosz Krug. Die beiden Nationalspieler – Tudorie für Rumänien, Krug für Polen – lieferten sich einen spannenden Kampf, in dem es im ersten Satz zur Punkteteilung kam, der zweite Satz an den Polen ging, die beiden verbleibenden Sätze jedoch der Hallbergmooser für sich entscheiden konnte.

Am Ende hieß es 588:562 Holz bei 2,5:1,5 Sätzen für den in der Flughafengemeinde wohnenden jungen Vater. Stephan Alexander äußerte sich nach dem Spiel zu den Bahnen in Seelow: „Die Kegelbahnen hier sind schön, aber auch sehr anspruchsvoll. Sie verlangen einem viel ab und man muss die Kugeln sehr konzentriert auf die Bahn bringen, denn jeder Fehler wird sofort bestraft.“ Auf die Frage, warum Radovan Vlajkov nicht gespielt hatte, erklärte Mannschaftskapitän Damir Cekovic: „Wegen familiärer Verpflichtungen.“

Symbolisch bekam Patrick Krieger die rote Laterne der Berliner überreicht, hatte er doch das schlechteste Holzergebnis erzielt.

Christiane Oldenburg-Balden