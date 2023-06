VfB Hallbergmoos stellt zwei Vizeweltmeister im Kegeln

Anfangs enttäuscht, im Nachhinein mächtig stolz: Mario Nüsslein (l.) und Lukas Funk kehrten mit Silber im Gepäck von der WM im kroatischen Varazdin zurück. © DKBC

Der Titel war zum Greifen nah: Das deutsche Nationalteam um Mario Nüsslein und Lukas Funk vom VfB Hallbergmoos musste sich bei der WM nur Österreich beugen.

Varazdin/Hallbergmoos – Mit drei Sportlern war Bundesligist VfB Hallbergmoos bei der Mannschafts-WM der Kegler im kroatischen Varazdin vertreten. Während für Bogdan Tudorie und die Rumänen im Viertelfinale Endstation war, verpassten Lukas Funk und Mario Nüsslein mit dem deutschen Nationalteam nur knapp den ganz großen Wurf. Trotzdem haben die Hallbergmooser nun zwei Vizeweltmeister in ihren Reihen.

In den Vorrundenspielen lief es für die VfB-Kegler und ihre Mannschaften nach Plan: Die Deutschen, bei denen Funk und Nüsslein zu ihren Einsätzen kamen, qualifizierten sich mit vier Siegen gegen Ungarn, Bosnien-Herzegowina, Italien und Schweden als Primus der Gruppe A für das Viertelfinale. Auch der in der Flughafengemeinde wohnende Tudorie schaffte mit Rumänien dank Rang zwei in der Gruppe D den Sprung in die Runde der letzten Acht.

Weltmeister eine Nummer zu groß

Im Viertelfinale trafen die Rumänen jedoch auf Weltmeister Serbien und mussten sich mit 1:7 geschlagen geben, was zugleich das WM-Ende für Tudorie und seine Teamkollegen bedeutete. Besser machten es die Deutschen: Die behielten gegen die Slowakei deutlich mit 7:1 die Oberhand, wobei Nüsslein und Funk als Ersatzspieler einsprangen und damit ebenfalls Anteil am Einzug ins Halbfinale hatten.

Deutschland schlägt den Angstgegner

In der Vorschlussrunde wartete mit Serbien nicht nur der amtierende Weltmeister, sondern quasi auch der Angstgegner auf die Deutschen. Immerhin hatten sie seit acht Jahren nicht mehr gegen die Südosteuropäer gewonnen. Und es wurde die erwartet enge und schwere Partie: Nach den ersten drei Partien lagen die Serben mit 2004 Holz vorne, aber das deutsche Team hatte bereits zwei Mannschaftspunkte erzielt und war nur sechs Kegel schlechter. Im zweiten Durchgang hatte dann Nüsslein seinen großen Auftritt: Er unterlag Adrijan Loncarevic zwar knapp bei 2:2 Sätzen mit 649:659 Holz, ließ seinen Gegner aber nicht weit davonziehen. So konnten Jürgen Pointinger und Timo Hoffmann den Sack zumachen – Team Germany triumphierte mit 6:2 Punkten, 14,5:9,5 Sätzen und 3963:3929 Holz.

Vom Jäger zum Gejagten

Für die beiden Hallbergmooser Akteure war schon der Sieg gegen Serbien ein großer Erfolg. „Ich war eigentlich vor jedem Spiel nervös. Aber die größte Anspannung im Team herrschte vor und während der Partie gegen Serbien“, erzählte Nüsslein. Und Funk ergänzte: „Wir wussten, dass wir Serbien schlagen können. Wir wussten aber auch, dass wir dann die Gejagten sind.“

Im Finale bekamen es die Deutschen dann mit den Österreichern zu tun, die nach dem Sieg in der Gruppe C im Viertelfinale mit 5:3 gegen Ungarn und im Halbfinale knapp mit 4:4 und 3924:3903 Holz gegen Gastgeber Kroatien gewonnen hatten. „Für mich persönlich war Österreich schon im Vorfeld ein Mitfavorit – und sie hatten die ganze WM über gute Leistungen gezeigt“, sagte Funk. Das deutsche Team war also gewarnt. Nüsslein: „Wir wussten, dass Österreich ein harter Gegner sein würde und wir nach dem Spiel gegen Serbien noch einmal eine Schippe drauflegen müssen.“ Doch obwohl die Deutschen mit 4004 Holz ihr bestes Turnierergebnis erzielten, reichte es nicht für den Weltmeistertitel. Denn die Kegler aus der Alpenrepublik markierten sogar 4076 Holz und setzten sich letztlich mit 6:2 Zählern und 13,5:10,5 Sätzen durch.

Am Ende überwiegt die Zufriedenheit

Mario Nüsslein, der im letzten Satz seiner Partie durch Lukas Funk ersetzt wurde, war nach dem Endspiel natürlich erstmal enttäuscht: „Die Chance, Weltmeister zu werden, war zum Greifen nah. Aber Österreich war an dem Tag einfach zu stark. Über die Silbermedaille haben wir uns im Nachhinein natürlich trotzdem gefreut.“ Das gilt auch für Funk: „Ich glaube, bei mir dauert es noch ein paar Tage oder Wochen, um das mit der gewonnenen Silbermedaille zu realisieren.“

