Viererbob: Gold-Anschieber Marc Rademacher beendet seine Karriere – „Es waren so viele schöne Momente“

Von: Michael Leitner

Nur einer seiner vielen Erfolge: Marc Rademacher (2. v. l.) gewann im Januar 2019 am Königssee zusammen mit (v. l.) Christian Rasp, Florian Bauer und Johannes Lochner den Weltcup und zugleich die Europameisterschaft. © dpa

Marc Rademacher feierte als Viererbob-Anschieber unzählige Erfolge. Ebenso unzählig waren allerdings die Verletzungen, die ihn letztlich zum Karriereende zwangen.

Landkreis – Die WM 2023 in St. Moritz war das letzte große Ziel seiner Sportkarriere. Aber es hat nicht sollen sein. Viererbob-Anschieber Marc Rademacher hat die Schuhe mit den Eisspikes an den Nagel gehängt. Nach drei schweren Verletzungen in drei Jahren war der Trainingsrückstand nicht mehr aufzuholen. „Ich sehe es nicht negativ. Jetzt beginnt für mich eben ein neuer Lebensabschnitt“, erzählt der 32-Jährige. Was ihm niemand mehr nehmen kann, sind die Erinnerungen an die vielen Erfolge und die gemeinsame Zeit mit seinen Teamkollegen. „Ich habe es genossen.“

Modellathlet Rademacher begann zunächst mit dem Kampfsport

Rademacher, der im Alter von vier Jahren mit seiner Familie nach Paunzhausen und dann mit 17 nach Freising gezogen war, kommt eigentlich aus der Kampfsport-Ecke. „Als kleiner Junge Judo, als Jugendlicher Boxen, später Mixed Martial Arts“ – so beschrieb er in einem Interview zu Beginn seiner Sportkarriere seinen Werdegang. 2013 gelang dem Modellathleten mit einer Größe von 1,92 Metern und 110 Kilo Kampfgewicht der Einstieg in den Eiskanal. Wenn auch zufällig: Ein Kollege des gelernten Fluggerätmechanikers, der früher selbst Bobfahrer war, sprach ihn angesichts seiner stattlichen Maße an. Der Kontakt zum damaligen Landestrainer „Hartl“ Sanktjohanser war bald hergestellt. Und nach den ersten Trainings war der Weg vorgezeichnet: Marc Rademacher startete fortan als Anschieber durch.

Rademachers holt bei Junioren und Senioren mehrere EM- und WM-Medaillen

Die ersten großen Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Der Sieg bei der Junioren-WM 2015 im Viererbob von Pilot Christoph Hafer war erst der Anfang. Es folgten die EM-Titel 2018 und 2019, der Weltcupgesamtsieg 2018 im Vierer von Johannes Lochner sowie Gold mit der Teamstaffel der Bob- und Skeleton-Piloten bei der WM 2019. „Es waren so viele schöne Momente“, gerät der 32-Jährige noch heute ins Schwärmen. Vor allem jenen 4. März 2019, als er bei der WM im kanadischen Whistler ganz oben auf dem Stockerl stand, wird er nie vergessen. Auch, weil es sein letzter Wettkampf war.

Schwere Verletzungen machen dem langjährigen Freisinger zu schaffen

2019 begann eine harte Zeit. Rademacher, der zur Bayerischen Polizei gewechselt war und dort noch bis vor wenigen Monaten im Spitzensport-Programm gefördert wurde, war fortan regelrecht vom Verletzungspech verfolgt. Die Weltcup-Saison 2019/20 verpasste er wegen einer schweren Blessur im rechten Knie. 2020/21 machte das linke einen Start unmöglich, 2021/22 war wieder das rechte an der Reihe. Kein Sport, sondern Operationen und Reha. „Das war eine bittere Pille. Dazu kam, dass ich meinen Status als Kaderathlet verloren habe. Das war auch mental besonders heftig, ich bin damals in ein richtiges Loch gefallen“, sagte er vor einem Jahr. Doch Aufgeben war nie eine Option.

2022 wollte es Marc Rademacher noch einmal wissen. Die Reha war gut verlaufen, der 32-Jährige war wieder voll im Training. Doch die drei verlorenen Jahre konnte der Ex-Freisinger, der seit sieben Jahren in München lebt, nicht mehr wettmachen. „Nach dem Leistungstest Anfang Oktober war klar, dass ich das Level nicht mehr erreichen kann und es auf das Ende der Karriere zugeht“, betont Rademacher. Er entschied sich, einen Schlussstrich zu ziehen. „Ich würde es nicht als negativen Aspekt in meinem Leben bezeichnen. Ich habe alles getan, was ich konnte, und kann mir nichts vorwerfen.“

Rademacher bleibt dem Sport weiterhin verbunden – auch beruflich

Klar, es gibt vieles, was Marc Rademacher vermissen wird. Der Ansporn, sich mit den anderen Assen des Bobsports zu messen. Die positive Anspannung vor den Wettkämpfen. Die Teamkollegen, von denen viele zu Freunden fürs Leben geworden sind. Aber es habe auch Vorteile, kein Leistungssportler mehr zu sein: „Jetzt habe ich Zeit, Sachen zu machen, die für mich aus Rücksicht auf den Bobsport früher nicht möglich waren“, sagt Rademacher. „Egal, ob Kampfsport, Schlittschuhlaufen oder Squash – es ist schön, nicht immer nur auf die Knie achten zu müssen.“

Damit ist klar: Ein Leben ohne Sport ist für Marc Rademacher keine Option. Er trainiert in einem Münchner Kampfsportstudio ehrenamtlich Jugendliche und Erwachsene – dabei geht es auch und vor allem um Kraftgrundlagentraining. „Ich versuche, das, was ich in meinen acht Jahren als Leistungssportler gelernt habe, weiterzugeben“, berichtet der 32-Jährige. „Und eventuell werde ich 2023 auch an einem Wettkampf in Mixed Martial Arts teilnehmen. Ich bin froh, dass ich nach den drei schweren Verletzungen wieder komplett fit und sportlich nicht eingeschränkt bin.“

Auch in beruflicher Hinsicht ist das Thema Sport nicht außen vor. Der Polizeiobermeister, der während seiner aktiven Sportkarriere elf Monate im Jahr vom Dienst freigestellt war, hat zum 1. Dezember eine Stelle im betrieblichen Gesundheitsmanagement beim Polizeipräsidium München angetreten. „Hier kann ich bei Vorträgen und anderen Angeboten ebenfalls mein Wissen weitergeben. Denn Sport und Gesundheit gehören untrennbar zusammen.“ VON MICHAEL LEITNER

