Viernheim eine Nummer zu groß für Siegfried Hallbergmoos

Teilen

Ohne Chance: Siegfried-Athlet Danial Matcovschi (r.) hatte gegen Demian Liutcanov nichts zu bestellen und gab vier Mannschaftspunkte ab. Insgesamt gab es auf der Matte nur drei Einzelsiege für die Hallbergmooser. © Michalek

Die Ringer des SV Siegfried Hallbergmoos haben gegen Viernheim mit 9:19 verloren. Damit ist der Klassenerhalt noch nicht in trockenen Tüchern.

Hallbergmoos – Gegen diese topbesetzte Truppe des SRC Viernheim hatten die Zweitliga-Ringer vom SV Siegfried Hallbergmoos wenig zu melden. Am Ende setzte es im vorletzten Heimkampf in dieser Saison eine 9:19-Niederlage – die Gefahr, in die Abstiegsrelegation zu rutschen, ist damit noch nicht gebannt. Siegfried-Trainer Jawad Mohammad betonte, dass angesichts der Ausfälle nicht mehr drin gewesen sei: „Für uns war es von Anfang an schwer. Trotzdem haben wir einige tolle Kämpfe abgeliefert.“

Einen davon sahen die Fans bis 66 Kilo Greco zwischen Ardit Fazljija und Mirko Hilkert. Vor der Begegnung hatte SVS-Chef Michael Prill mit einem spannenden Duell gerechnet, doch der Schwede im Hallbergmooser Dress trat von Anfang an überlegen auf. Bei der ersten Bodenlage drehte er seinen Kontrahenten und versuchte, ihn zu schultern. Das gelang zwar nicht, aber ein sehenswerter Ausheber brachte eine 9:0-Führung zur Pause. Anschießend machte Fazljija gegen den passiven Hilkert weiterhin Dampf und siegte letztlich mit 12:0.

Der Aktivere gewinnt

Einen starken Auftritt hatte wenig später auch Manuel Striedl (71 Kilo Freistil). In seiner ungeliebten Stilart ließ er gegen Pascal Hilkert kaum etwas zu. Der Unparteiische sah den Siegfried-Athleten als den aktiveren Mann an und sprach ihm deshalb zwei Passivitätspunkte zu. Mit 2:1 gewann Striedl den Fight – und Coach Mohammad lobte: „Manuel hat einfach die nötige Härte und die richtige Einstellung. Das war heute wieder ein toller Kampf von ihm.“

Den dritten Sieg auf der Matte schaffte Ergün Aydin bis 86 Kilo Freistil gegen Sebastian Schmidt – und zwar auf dramatische Art und Weise. Lange führte Aydin mit 3:0, doch sieben Sekunden vor dem Ende kassierte er das 3:3 – und damit sprach die letzte Wertung nun für den Viernheimer. Der SVS-Publikumsliebling setzte aber noch einen letzten Angriff und erzielte in der Schlusssekunde einen Zähler: Einserwertung und 4:3-Sieg für Ergün Aydin.

Trainer Mohammad: „Heute hatten wir keine Chance.“

Vier Mannschaftspunkte gab es im Schwergewicht, weil die Gäste für Ahmet Bilici keinen Gegner parat hatten. Am nächsten an einen weiteren Sieg ran kam noch Matthias Wimmer bis 98 Kilo Greco. Er musste sich Julian Scheuer beim Stand von 1:1 wegen der letzten Wertung für den Kontrahenten geschlagen geben.

Das Fazit von Trainer Mohammad: „Heute hatten wir keine Chance. Jetzt müssen wir unbedingt am nächsten Samstag siegen, denn auf die Abstiegsrelegation haben wir alle keine Lust.“ Er kündigte bereits jetzt eine Aufstellung in Bestbesetzung an.

Bernd Heinzinger

Die Kämpfe im Überblick:

57 Kilo Greco: Abdullah Hasani – Cristian-Vasile Vagiunic 0:4, 130 Kilo Freistil: Ahmet Bilici – unbesetzt 4:0, 61 Kilo Freistil: Danial Matcovschi – Demian Liutcanov 0:4, 98 Kilo Greco: Matthias Wimmer – Julian Scheuer 0:1, 66 Kilo Greco: Ardit Fazljija – Mirko Hilkert 3:0, 86 Kilo Freistil: Ergün Aydin – Sebastian Schmidt 1:0, 71 Kilo Freistil: Manuel Striedl – Pascal Hilkert 1:0, 80 Kilo Greco: Michael Prill – Florian Scheuer 0:3, 75 Kilo Greco: Vladislavs Jakubovics – Vasile Alexandru Dosoftei 0:4, 75 Kilo Freistil: David Matcovschi – Arkadiusz Böhm 0:3.