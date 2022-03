„Wahnsinn!“ – Siegfried-Schüler triumphieren bei der Bayerischen in Westendorf

Fantastische Truppe: Nach dem 22:12-Finalsieg gegen den SC Isaria Unterföhring kannte der Jubel bei den Hallbergmooser Schüler-Ringern und ihren Betreuern keine Grenzen mehr. © Verein

Sie hatten allen Grund zum Jubeln: Der Nachwuchs des SV Siegfried Hallbergmoos hat sich zum Bayerischen Mannschaftsmeister gekrönt und fährt nun im Mai zur DM.

Hallbergmoos – War für ein Erfolg für die Schüler-Ringer des SV Siegfried Hallbergmoos: Bei den bayerischen Mannschaftsmeisterschaften in Westendorf holten sie sich überraschend den ersten Platz und qualifizierten sich dadurch für die nationalen Titelkämpfe in Ladenburg. Jugendleiterin Eva-Maria Münzer war mächtig stolz auf den SVS-Nachwuchs: „Der Jubel bei den Betreuern, Trainern und natürlich den Ringern war riesig. Es ist einfach der Wahnsinn!“

Weil neben den Sportlern nur noch vier Betreuer mit in die Halle durften, fieberten die Eltern und einige Fans zu Hause vor dem Computer via Livestream mit, wie sich ihre Jungs auf der Matte präsentieren. Schwache Nerven waren dabei nicht gerade von Vorteil: Der 21:16-Auftaktsieg gegen Westendorf war eine enge Angelegenheit – und dann ging es gegen den TSV Berchtesgaden. Münzer: „Wir haben für diesen Kampf in den unteren beiden Gewichtsklassen umgestellt – in der Hoffnung auf zwei Siege.“ Doch die Taktik ging nach hinten los: In diesen Kategorien gab es zwei Niederlagen, am Ende stand es 16:23 aus SVS-Sicht.

Starke Konkurrenten in der Finalrunde

Im dritten Wettkampf gegen den AC Penzberg behielten die SVS-Schüler dann wieder mit 24:16 die Oberhand und zogen damit in die Finalrunde ein, wo mit den Nürnberg Grizzlys und dem SC Isaria Unterföhring starke Kontrahenten warteten. Doch die Siegfried-Ringer hatten ihre absoluten Leistungsträger im Kader: Kiryl Sulkouski, Dennis Shevko und Daniel Meyer dominierten in der Finalrunde wie auch in den Kämpfen davor und holten ausnahmslos die maximalen vier Mannschaftspunkte. Thomas Bauer und Maksim Sulkouski zeigten sich ebenfalls in sehr starker Form und gewannen jeweils vier ihrer fünf Auftritte.

Damit war der Weg zum Titel geebnet. Gegen Nürnberg gab es zunächst einen knappen 20:17-Erfolg, und auch im letzten Kampf des Tages gegen Isaria ließen die Hallberger nichts anbrennen: Nach dem 22:12-Sieg kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Münzer: „Es wurde richtig emotional. Denn dieser Erfolg war ja keineswegs zu erwarten.“ Sie lobte die gesamte Staffel: „Natürlich gibt es einige Sieg-Ringer. Aber jeder in der Truppe hat einen wichtigen Teil zum Erfolg beigetragen. Außerdem hatten wir mit Jawad Mohammad, Christian Bauer und Andreas Meyer tolle Trainer dabei – sie haben die Jungs super eingestellt.“

Prill: „Es ist ein herausragender Erfolg für die Jungs.“

Siegfried-Vorsitzender Michael Prill musste das Turnier aus der Ferne mitverfolgen, freute sich deshalb aber nicht weniger: „Es ist ein herausragender Erfolg für die Jungs.“ Von dem sei Trainer Mohammad immer überzeugt gewesen, sagte Prill: „Er hat die Sache richtig eingeschätzt. Ich freue mich für alle, dass es so fantastisch geklappt hat.“ Im Mai geht es nun zu den deutschen Meisterschaften nach Ladenburg – auch dort wollen die Schüler ihr Bestes geben.

Bernd Heinzinger

