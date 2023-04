„Wir haben es selbst vermasselt“: SG Moosburg steigt ab

Bruchlandung: Den Moosburger Handballmännern – hier Daniel Kumpmann in Aktion – wurde wieder einmal die hohe Fehlerquote zum Verhängnis. © Lehmann

Der Abstieg der Moosburger Handballer aus der Bezirksoberliga ist endgültig besiegelt. Daran hätte auch ein Sieg im letzten Heimspiel nichts geändert.

Moosburg – Die Handballer der SG Moosburg haben ihr letztes Heimspiel in dieser Saison gegen den HC Donau/Paar mit 25:26 (11:14) verloren. Allerdings war bereits vor der Partie klar, dass die Dreirosenstädter in die Bezirksliga müssen. Denn durch den verpassten Klassenerhalt des SV Wacker Burghausen in der Landesliga stieg die Zahl der BOL-Absteiger auf drei – der viertletzte Rang war für die SGM nicht mehr erreichbar.

Einen Sieg hätte Trainer Otto Holländer trotzdem gerne gesehen. „Die Niederlage ist sehr ärgerlich, weil sie unnötig war.“ Er zählte 33 Fehlwürfe seines Teams – eine unsägliche Quote. Aufseiten der Gastgeber überzeugte nur Torhüter Sebastian Raspe mit einer Reihe sehenswerter Paraden.

Starke Phase, aber insgesamt zu viele Fehler

Die Partie verlief ausgeglichen. Nach dem 11:11 ging bis zur Pause aber nichts mehr: Moosburg musste in Überzahl Gegentreffer hinnehmen und vergab außerdem einen Siebenmeter. 11:14 stand es somit zur Halbzeit, und der HC legte nach dem Wiederanpfiff noch zwei Tore nach. Es folgte die beste Phase der SGM: Plötzlich funktionierten die Angriffe, Marcus Schlecht traf dreimal in Serie zum 16:16-Ausgleich. In der Folge wechselte die Führung hin und her, erst nach einem Fehlwurf wenige Sekunden vor Schluss stand die Heimniederlage fest.

Coach Holländer: „Wie so oft in dieser Saison haben wir es selbst vermasselt. Das ist einfach Wahnsinn, unsere hohe Fehlerquote ist der Hauptgrund für den Abstieg.“ Jeder Feldspieler habe heute mehr Schatten als Licht gezeigt.

Die SGM-Tore warfen:

Marcus Schlecht 5, Ferdinand Menzel 4, Tobias Sedlmeier 4, Marius Bölling 4, Daniel Kumpmann 4/2, Markus Voggenreiter 2, Daniel Stuckenberger 1, Maximilian Damke 1.

Bernd Heinzinger

