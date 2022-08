World Games 2022: Paszkiewicz verpasst beim Ju-Jutsu im Duo knapp eine Medaille - Silber im Teamwettkampf

Mit dem deutschen Team holten sich die beiden doch noch Edelmetall. © Privat

Die Freisingerin Julia Paszkiewicz erlebte im Ju-Jutsu bei den World Games in den USA ein Wechselbad der Gefühle.

Freising – Wenn es im Sport um Gold, Silber und Bronze geht, liegen zwischen Freud und Leid oftmals nur Kleinigkeiten. Nach einem vierten Platz bei internationalen Wettkämpfen ist die Enttäuschung der Athleten am größten, denn die ersehnte Medaille war zum Greifen nah. Diese schmerzliche Erfahrung musste die Freisingerin Julia Paszkiewicz im Ju-Jutsu bei den World Games machen.

Am 10. Juli reiste sie gemeinsam mit ihrem Partner im Mixed Duo, Johannes Tourbeslis, für die World Games in die USA (wir berichteten), um nach Gold bei WM und EM die Titelsammlung zu vervollständigen. Im Halbfinale des Mixed-Duo-Wettkampfes musste sich das Duo allerdings den Konkurrenten aus Thailand geschlagen geben. Damit ging es für Paszkiewicz und Tourbeslis im Kampf um Platz drei um die Bronzemedaille – alles oder nichts. Sie mussten erneut gegen das Duo aus der Schweiz antreten, dem die beiden Deutschen in der Vorrunde mit 0,5 Punkten denkbar knapp unterlegen waren. Nach einem packenden Hin und Her zog das Weltmeister-Paar erneut den Kürzeren – wieder um diese verflixten 0,5 Punkte. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Paszkiewicz holt sich nach der Enttäuschung im Mixed-Duo die Silbermedaille mit dem deutschen Team

Paszkiewicz‘ Enttäuschung war auch einige Tage nach den World Games noch zu spüren: „Man trainiert ein halbes Jahr oder gefühlt sein ganzes Leben auf diesen Wettkampf hin. Dann ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn es genau an diesem Tag nicht klappt.“ Dennoch habe man im Duo eine gute Leistung gezeigt, nur das kleine Quäntchen Glück habe gefehlt. Die Freisingerin hätte sich umso mehr gefreut, „wenn unsere harte Arbeit und das ganze Commitment der letzten Jahre“ nach dem Double bei WM und EM auch bei den World Games mit einer Medaille belohnt worden wären.

Die Enttäuschung über den vierten Platz mussten die beiden aber schnell abschütteln, denn sie gingen später für Deutschland im Mixed-Teamwettkampf an den Start. Dort sollte das ersehnte Edelmetall her. Nachdem die deutsche Mannschaft im Halbfinale das Team aus Dänemark besiegte, hieß der Gegner im Kampf um die Goldmedaille Frankreich. Zwar mussten sich Paszkiewicz und Co. im Finale letztlich geschlagen geben, dennoch war die Silbermedaille ein kleiner Trost für den unglücklichen vierten Platz in ihrer Königsdisziplin: „Mit der Leistung im Team können wir zufrieden sein.“

Aktuell lässt Paszkiewicz im Urlaub in Italien die Seele baumeln, ehe sie Ende August mit der Vorbereitung auf die Dan-Prüfung für ihren zweiten schwarzen Gürtel beginnt. Anfang September steigt das Duo in das Wettkampftraining für die WM im Oktober ein.

