World Games: Julia Paszkiewicz will ihre Titelsammlung vervollständigen

Ju-Jutsu

Die Freisingerin Julia Paszkiewicz kämpft bei den World Games um Gold. Die Nervosität ist groß – trotz aller Erfolge, die sie schon im Ju-Jutsu gefeiert hat.

Freising – Für die Athleten nicht-olympischer Sportarten sind die World Games der absolute Höhepunkt der Saison. Noch bis zum 17. Juli findet in den USA – genauer in Birmingham, Alabama – die elfte Auflage der Titelkämpfe statt. Eine Freisingerin macht sich dabei große Hoffnungen auf Edelmetall: Julia Paszkiewicz (26) zählt im Ju-Jutsu gemeinsam mit ihrem Partner Johannes Tourbeslis (28) zur absoluten Weltspitze.

Der Begriff „Ju-Jutsu“ lässt sich sinngemäß mit „sanfter Kunst“ übersetzen und ist ein moderner Selbstverteidigungs- und Zweikampfsport, der Elemente verschiedener Kampfsportarten vereint. Dabei geht es allerdings nicht darum, sein Gegenüber auf die Matte zu schicken. Im Vordergrund stehen Verteidigungsmuster, auch die Körpersprache und der Einsatz der Stimme sind wichtig.

Steiler Aufstieg bis zum WM-Sieg

Paszkiewicz übt den Sport seit 2004 aus, Tourbeslis legte im Jahr 2008 los. Ab 2010 trainierten die beiden den Duo-Mixed-Wettkampf. Dabei gilt es, mit dem Sportpartner die einstudierten Verteidigungskombinationen vorzuführen, die dann im Vergleich zu einem anderen Duo bewertet werden. Bereits 2013 wurde das Sportlerpaar in den Bundeskader des Deutschen Ju-Jutsu Verbands (DJJV) aufgenommen. Mittlerweile gestalten sie das Jugendtraining ihres Vereins, des SV Niederroth, aktiv mit. Dass die beiden selbst zur Weltspitze im Ju-Jutsu gehören, sei dabei von Vorteil, um mehr junge Leute für die Randsportart zu gewinnen: „Wenn man den Sport als Trainer auch selbst macht, kann man live die Begeisterung noch besser vermitteln“, sagt die Freisingerin. Die Jugendlichen bekämen so zudem zu sehen, was es bedeutet, hart zu arbeiten.

Das Zusammenspiel auf der Matte haben Paszkiewicz und Tourbeslis längst perfektioniert. Ihre sportlichen Erfolge in den vergangenen Jahren sprechen für sich: So konnten die Freisingerin und ihr Partner bei den vergangenen World Games 2017 in Breslau (Polen) gleich zwei Medaillen einheimsen – Silber im Duo-Mixed-Wettbewerb sowie Gold im Teamwettkampf. Im selben Jahr wurde Paszkiewicz und Tourbeslis wegen ihrer Erfolge das Silberne Lorbeerblatt – die höchste staatliche Auszeichnung für Leistungen im Sport – von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen.

Am Montag geht es über den großen Teich

Doch darauf ruhte sich das Duo keinesfalls aus: Schnell rückte der Fokus auf die Qualifikation für die diesjährigen World Games in den USA. Dafür trainierten sie bis zu 20 Stunden in der Woche. 2021 feierten die beiden ihren bisher größten Erfolg: Gold bei der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi. In diesem Jahr triumphierte das Paar bereits bei den deutschen Meisterschaften – ihr achter nationaler Titel – sowie bei den Europameisterschaften in Israel. Beste Voraussetzungen also, um auch bei den World Games in den USA eine Medaille abzuräumen.

Am Sonntag reist Paszkiewicz zunächst nach Frankfurt am Main, am Montag geht es über den großen Teich. Die Tage bis zum ersten Wettkampf am 16. Juli sind schon durchgeplant. „Erstmal müssen wir uns wegen des Jetlags akklimatisieren, dann werden wir uns ein paar andere Sportarten anschauen“, erklärt Paszkiewicz. Ein bisschen Training stehe noch auf dem Programm, auch im mentalen Bereich: „Wir sehen im Vorfeld unsere Halle, dort können wir unseren Wettkampf noch besser visualisieren.“

Die Anspannung vor großen Wettkämpfen sei bei ihr trotz der ganzen Erfolge immer noch groß: „Wenn man mal etwas gewonnen hat, ist man beim nächsten Mal fast noch nervöser. Es ist Fluch und Segen zugleich.“

