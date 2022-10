Ein zehnstündiger Bonus: Alexander Bleffgen startet beim Ironman Hawaii

Teilen

Dabei sein ist alles: Mit einem Zieleinlauf nach unter zehn Stunden wäre der Marzlinger „sehr, sehr zufrieden“. © Marathon-Photos.com/privat

Der Marzlinger Hobby-Triathlet Alexander Bleffgen blickt dem Ironman auf Hawaii entspannt entgegen. Dabei betritt er völliges Neuland.

Marzling – Eine kleine Inselgruppe ist das Mekka des Triathlon-Sports und Gastgeber für einen der wohl herausforderndsten Ausdauerwettkämpfe der Welt: Hawaii. Beim dortigen Ironman versammelt sich Jahr für Jahr die internationale Triathlon-Elite – 3,9 Kilometer Schwimmen, 180,3 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen sind zu bewältigen. Am Samstag unterzieht sich auch ein Sportler aus dem Landkreis der mehrstündigen Tortur: der in Marzling wohnhafte Hobby-Triathlet Alexander Bleffgen vom TSV Jahn Freising.

Vorbereitung mit Hindernissen

Nachdem der 31-Jährige 2021 beim Ironman Italy als Vierter das Qualifikationsticket für die WM auf Hawaii gelöst hatte (wir berichteten), nahm er heuer Anfang Juli an der Challenge Roth – dem deutschen Triathlon-Mekka in Mittelfranken – teil. In der Woche danach habe er allerdings Corona bekommen und folglich zwei Wochen nicht trainieren können. „Das hat mich stärker mitgenommen als gedacht und sich lange gezogen“, gibt Bleffgen zu. „Danach habe ich schon gemerkt, dass die Atmung schwerer war, und ich schneller einen höheren Puls bekommen habe.“ Somit sei eine wirklich gezielte Vorbereitung auf Hawaii gar nicht möglich gewesen. „Es ging mehr um den Grundlagenaufbau.“ Erst im September habe er wieder normal trainieren können. Dementsprechend sieht der Marzlinger den Ironman eher als Bonus.

„Das hat mich stärker mitgenommen als gedacht“ – Alexander Bleffgen konnte sich nach einer Corona-Infektion nicht gezielt auf Hawaii vorbereiten. © Marathon-Photos.com/privat

Die Witterungsbedingungen werden für den 31-Jährigen jedenfalls komplettes Neuland sein. Zwar habe es derzeit „nur“ 32 Grad auf Hawaii, die hohe Luftfeuchtigkeit sei jedoch ein großes Problem: „Man verliert einfach unglaublich viel Flüssigkeit.“ Darauf habe er sich freilich nicht wirklich vorbereiten können. Ein konkretes Wettkampfziel setzt sich der gebürtige Sauerländer deshalb nicht – „mit einer Zeit unter zehn Stunden wäre ich aber sehr, sehr zufrieden“. Dem Hobby-Triathleten ist anzumerken, dass er nicht unter dem Erfolgsdruck eines Leistungssportlers steht, sondern die Qualen im Wasser, auf dem Rad und beim Laufen lediglich aus Freude an der persönlichen Herausforderung auf sich nimmt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Erst Tortur, dann Erholung

Die Kosten für die Anreise und Unterbringung musste Bleffgen selbst bezahlen. Dadurch, dass er aber schon im November alles über einen Reisedienstleister gebucht hatte, hielten sich zumindest die Flugkosten in Grenzen. „Mit einer Summe im fünfstelligen Bereich muss man aber trotzdem insgesamt rechnen“, erzählt der Ausdauersportler.

Nach dem Wettkampf werde er noch drei Tage mit seiner Freundin auf der Insel bleiben, die Beine hochlegen und die Landschaft erkunden. Allerdings: „Am Tag nach dem Wettkampf geht alles eher langsam“, sagt der Marzlinger lachend.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.