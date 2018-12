Schulter-OP! Simone Blum muss monatelang pausieren

Pferdesport

von Michael Leitner

Was war das für ein Jahr für Simone Blum! Die 29-jährige Zollingerin hat mit ihrer Super-Stute DSP Alice einen raketenhaften Aufstieg in die Weltspitze des Springreitens hingelegt und sich mit Einzel-Gold und Mannschafts-Bronze bei den Weltreiterspielen in Tryon (USA) in den Geschichtsbüchern des Pferdesports verewigt. Doch das Jahr 2018 endet für Simone Blum mit einem Rückschlag.

Zolling – Probleme mit der Schulter würden laut Bundestrainer Otto Becker eine Operation notwendig machen, daher müsse sie zwei bis drei Monate pausieren. Sprich: Die Hallen-Saison ist für die amtierende Weltmeisterin vorzeitig beendet.

Blum wollte ursprünglich versuchen, sich für das Weltcup-Finale im April in Göteborg zu qualifizieren. Da die 29-Jährige bei ihren bisherigen Weltcup-Starts in Verona und Stuttgart allerdings ohne Punkte blieb, ist dies nicht mehr möglich.

mlt/dpa