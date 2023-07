Zollinger Herren 30 haben den Klassenerhalt zu 90 Prozent geschafft

Von: Nico Bauer

Nervenstark: SpVgg-Spieler Daniel Geiger behielt im Matchtiebreak mit 10:7 die Oberhand. © Lehmann

So gut wie durch sind die Zollinger Tennis-Herren 30 nach dem 7:2 gegen Schlusslicht Würzburg. Ein Selbstläufer war der Pflichtsieg allerdings nicht.

Zolling – Seit Jahren haben sich die Herren 30 der SpVgg Zolling in der Tennis-Regionalliga festgespielt – und sie kennen die Abläufe mittlerweile bestens: Oft es wird es am letzten Spieltag eng oder sogar sehr eng mit dem Klassenerhalt. Das ist heuer aber ganz anders: Das 7:2 (5:1) gegen den Tabellenletzten TC Weiß-Blau Würzburg war der dritte Sieg im fünften Duell. Damit stehen die Ampertaler auf dem dritten Platz, da dürfte nichts mehr anbrennen.

Der Erfolg gegen die Gäste aus Würzburg war Pflicht, da es sich beim Gegner um die einzige noch punktlose Mannschaft handelte. „Schön, dass wir das gleich in den Einzeln geschafft haben“, freute sich Zollings Mannschaftsführer Herbert Jarczyk. Auf die Doppel verzichteten dann beide Lager, beim Stand von 5:1 war alles entschieden.

Mit etwas Glück wäre für die Franken auch ein 3:3 möglich gewesen

Allerdings war auch der Erfolg gegen Würzburg alles andere als ein Selbstläufer. Die Einzel an den Positionen eins bis vier gingen allesamt in den Matchtiebreak – und dreimal hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich. Mit etwas Glück wäre für die Franken auch ein 3:3 möglich gewesen. Diesmal hatten jedoch die Zollinger Fortuna auf ihrer Seite, nachdem sie in den Spielen zuvor mehrere Matchtiebreaks verloren hatten.

Rein theoretisch könnten die Ampertaler noch Tabellenvorletzter werden. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, weil sich die Teams aus der unteren Tabellenhälfte auch noch gegenseitig die Punkte wegnehmen werden. Gewinnt beispielsweise Garching in der nächsten Runde gegen den Vorletzten Feldkirchen, wäre die SpVgg auch bei zwei Niederlagen gesichert. Zolling muss noch beim Vierten Leipzig und gegen den Ersten Schwaben Augsburg an.

Antrag auf Versetzung zu den Herren 40?

Angesichts des zu 90 Prozent gesicherten Ligaerhalts kann die Mannschaft diskutieren, ob sie in der Regionalliga der Herren 30 bleibt oder bei der Ligaleitung den Antrag auf die Versetzung zu den Herren 40 stellt. Dort würde man nur in der Regionalliga spielen, wenn dort ein Platz frei wird. Es könnte beim Wechsel der Altersklasse also auch passieren, dass man eine Klasse tiefer in die Bayernliga einsortiert wird. „Die Regionalliga Herren 40 ist schon sehr reizvoll“, sagt Mannschaftsführer Jarczyk. Als junge 40er könnten die Zollinger um Platz eins mitspielen, dann gäbe es ein Finale um die deutsche Meisterschaft. Eine Entscheidung über den künftigen Weg ist noch nicht gefallen.

Spielstatistik:

SpVgg Zolling – TC Weiß-Blau Würzburg 7:2 (5:1)

Einzel: Toni Stippler – Max Lamprecht 4:6, 7:6, 6:10; Daniel Geiger – Johannes Markel 6:4, 5:7, 10:7; Jiri Spousta – Rene Rügamer 6:4, 2:6, 10:3, Herbert Jarczyk – Max Müller-Reiter 6:2, 6:7, 10:7; Sebastian Penzkofer – Alexander Georgiev 6:4, 6:2; Markus Staringer – Andre Seuffert 6:2, 6:4.

Doppel (nicht gespielt): 2:1 für die SpVgg Zolling.

