Zollinger schalten sich bei Dreikönigsturnier wohl gegenseitig aus – Hegedusch erster Viertelfinalist

Von: Nico Bauer

Im Kreis der Favoriten: Zollings Toni Stippler hat beim Dreikönigsturnier Chancen auf den Sieg. Foto: Bauer © Bauer

Sechs Zollinger und zwei Freisinger schlagen beim traditionellen Dreikönigsturnier der SpVgg Zolling auf. Toni Stippler und Herbert Jarczyk sind in einer schweren Gruppe.

Zolling – Das Dreikönigsturnier der SpVgg Zolling ist eine der herausragenden Tennis-Veranstaltungen im Landkreis – und gefühlt wird das Feld jedes Jahr stärker. Am Freitag startete das Turnier mit den Gruppenspielen, ehe es am Samstagnachmittag in der Zollinger Tennishalle mit den Viertelfinals in die heiße Phase geht. In den vier Vierergruppen des Masters stehen heuer sechs Zollinger (Toni Stippler, Philipp Knieper, Herbert Jarczyk, Stefan Hegedusch, Markus Staringer, Karim Bensaada) und zwei Freisinger (Andreas Werz, Dominik Pescolderung).

Stippler setzt ein Ausrufezeichen – Duell mit Jarczyk wird wegweisend

Ein erstes Lokalderby war das hart erkämpfte 2:6, 6:4, 10:7 von Stefan Hegedusch gegen den Freisinger Dominik Pescolderung. Hegedusch tütete mit einem weiteren Erfolg als erster Akteur die Viertelfinalteilnahme ein. Der erste Turnierschock war eine echte Hammergruppe mit zwei Zollingern: Toni Stippler und Herbert Jarczyk wurden zusammengelost, und mit Titelverteidiger Daniel Geiger (Vilsbiburg) kam ein weiterer dicker Brocken dazu. Lucas Böhm (Taufkirchen), der Vierte im Bunde, wäre mit Leistungsklasse 3,8 in den anderen Gruppen ebenfalls der Favorit gewesen. Stippler setzte am Freitag aber mit einem grandiosen 6:0, 6:2 gegen Böhm ein erstes Ausrufezeichen. Jarczyk dagegen startete mit einer 4:6, 4:6-Niederlage gegen Turnierfavorit Geiger. Nach dem direkten Duell am Samstagvormittag dürfte nur einer der beiden Zollinger weiterkommen.

Nach der Gruppenphase wird das Feld der verbliebenen acht Spieler neu ausgelost. Am Samstag ab 16 Uhr werden die Viertelfinals gespielt, dann Sonntagmorgen die Halbfinals und ab 15 Uhr das Endspiel. Toni Stippler hat ebenso Siegchancen wie der Vilsbiburger Titelverteidiger Daniel Geiger (Platz 30 Deutsche Rangliste bei den Herren 30) oder der Zornedinger Florian Hennig (Platz 4 Deutsche Rangliste bei den Herren 35).

Am Sonntag steigt zudem das Endspiel des Herrendoppels. Das zuletzt zweimal siegreiche Zollinger Doppel Hegedusch/Lehner ist diesmal nur Außenseiter. An der Spitze der Setzliste stehen die Doppel Stippler/Knieper (Zolling) und Geiger/Weindl (Vilsbiburg). NICO BAUER

Ergebnisse LK-Turnier:

Stefan Hegedusch (Zolling) – Manuel Berger (Neuburg) 6:1, 7:5; Stefan Hegedusch – Steffen Monzheimer (Moosach) 6:0, 6:2; Richard Hammerl (Kranzberg) – Stephan Seitz (Zolling) 7:5, 6:2; Richard Hammel (Kranzberg) – Leo Pöttinger (Wacker München) 0:6, 6:3, 7:10; Stephan Seitz (Zolling) – Maximilian Hägele (Bopfingen) 6:4, 6:1; Dominik Gührs (Allershausen) – Korbinian Kornmann (Neuburg) 6:2, 6:3; Dominik Gührs (Allershausen) – Tobias Berger (Neuburg) 6:3, 6:0; Markus Garcia-Wannek (Zolling) – Tobias Berger (Neuburg) 6:2, 6:2; Markus Garcia-Wannek (Zolling) – Valentin Berr (Zolling) 6:3, 6:1; Valentin Berr (Zolling) – Maximilian Modl (Pöcking) 6:1, 6:1.