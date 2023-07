Zweimal 10:0 Mercy Rule: Grizzlies gnadenlos gut

Nachwuchs-Bärchen aus dem T-Ball- und Coach Pitch-Bereich begleiteten die Bundesliga-Damen der Freising Grizzlies am Sonntag stolz aufs Feld. © weyer

Die Softballerinnen der Freising Grizzlies präsentierten sich gegen Karlsruhe in Galaform. Zweimal besiegten sie die Gäste nach Mercy Rule.

Freising – Eine Softball-Show vom Feinsten boten am Sonntag die Freising Grizzlies den über 100 Zuschauern beim letzten Heimspiel der Bundesliga-Damen vor den Playoffs. Vor und zwischen den Spielen gab es Spaßspiele für Eltern und Kinder, Baseball-Bingo und eine Verlosung mit tollen Gewinnen – und einige kleine Bären aus Coach Pitch und T-Ball durften die Bundesliga-Damen der Grizzlies sogar stilecht aufs Feld begleiten.

Erst buntes Rahmenprogramm, dann kompromisslose Grizzlies

Für das bunte Rahmenprogramm revanchierten sich die Spielerinnen von Coach Alexis „Lou“ Allan mit zwei perfekten Spielen gegen die Karlsruhe Cougars. Und das ist nicht nur so dahingesagt: Die Freisinger Defense ließ in beiden Begegnungen des Doubleheaders keinen einzigen Run der Gäste zu, machte selbst aber so viele Punkte, wie durch das enge Regelwerk im Softball möglich sind. Beide Begegnungen endeten mit 10:0. Freising wäre wohl noch für einige Punkte mehr gut gewesen, doch die Mercy Rule verhindert, dass ein Softballspiel bei zu großem Vorsprung weitergeführt wird.

Einige Details: Im ersten Spiel verhinderte die bewährte Pitcher-Catcher-Combo Fiona und Franca Brosch zusammen mit einer fulminanten Freisinger Defense jegliches Aufbegehren der Gäste. In den ersten beiden Innings konnte auf der Gegenseite Pitcherin Soffia Jungmann noch mithalten, auch Freising gelangen nur zwei Runs. Im dritten Inning aber wurden die Bären losgelassen: Acht Runs wurden eingefahren, ehe die Cougars das dritte Aus schafften. Endergebnis nach vier Innings: 10:0.

Im zweiten Spiel warteten die Grizzlies, diesmal mit Pitcherin Mara Sandner, nicht so lange, und schlugen sich bei Pitcherin Carmen Thiemecke gleich im ersten Inning einmal durchs Lineup: sieben Runs waren das Ergebnis, drei weitere kamen in Inning drei dazu. Besonders bejubelt: die Triples von Elinor Weyer und Teresa Vanah sowie die bewährten Brosch-Bombenschläge. Das Ergebnis auch hier 10:0 nach nur knapp eineinhalb Stunden. da

