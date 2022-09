Zweimal DM-Silber! Michaela Bösl krönt ihre starke Saison

Stolze Medaillengewinnerin: Michaela Bösl (20) zeigte in der Altersklasse Juniorinnen I sowohl mit der Luft- als auch mit der Sportpistole herausragende Leistungen. © privat

Sportschützin Michaela Bösl hat bei der DM gleich zwei Silbermedaillen eingeheimst. Nun steht der Wechsel in den Erwachsenenbereich bevor.

Mintraching – Diese Leistung war die Krönung einer überaus erfolgreichen Saison: Michaela Bösl (20) von den Isar-Schützen Mintraching hat am vergangenen Wochenende bei den deutschen Meisterschaften der Sportschützen in Garching-Hochbrück gleich zwei Silbermedaillen gewonnen.

Schuss für Schuss gesteigert

Am Freitag startete Michaela Bösl für die Isar-Ilmtaler Massenhausen mit der Luftpistole. Im Qualifikationswettkampf der Juniorinnen I schaffte sie 564 Ringe und zog damit als Vorkampferste ins Finale der besten acht Schützinnen ein. Dort begann sie etwas verhalten, konnte sich dann jedoch Schuss für Schuss steigern – und wurde letztlich mit dem Silberrang belohnt.

Spannendes Duell um den DM-Titel

Als amtierende Bayerische Meisterin mit der Sportpistole ging Bösl am Samstag für die Isar-Schützen Mintraching an den Schießstand. Der Präzisionsteil gelang ihr gut – 277 Ringe bedeuteten zwischenzeitlich Platz fünf. Nach einer kleinen Pause folgte der zweite Teil: In ihrer Paradedisziplin Duell erzielte sie mit 294 Ringen ein herausragendes Ergebnis und qualifizierte sich mit insgesamt 571 Ringen als Vorkampfzweite für das Finale der besten Acht. Hier lieferte sich die 20-Jährige einen spannenden Kampf mit ihrer Nationalmannschaftskollegin Nina Adels von der HSG München, die am Ende knapp die Nase vorne hatte. Trotzdem freute sich die Mintrachingerin sehr über ihren Vizemeistertitel.

Michaela Bösl wechselt nun altersbedingt in den Erwachsenenbereich. Man darf gespannt sein, was die Zukunft für sie bereithält.

ft

