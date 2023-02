Zwischen Vollgas und Euphoriebremse: Kreisliga-Teams nehmen Vorbereitung auf

Meister der Verteidigung: Der TSV Eching um Trainer Alexander Günther (l.) überwintert auch dank seiner Abwehrstärke an der Tabellenspitze. Auch die Unterbrucker – hier Johannes Georgi (M.) – sind voll im Soll. © Michalek

Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte steht bei den Kreisliga-Fußballern an. Spitzenreiter TSV Eching will dabei die Tabelle komplett ausblenden.

Landkreis – Die Mannschaften aus dem Landkreis Freising sind in dieser Kreisliga-Saison klar in der Unterzahl. Doch für zwei der vier Teams geht es nach der Winterpause um den Aufstieg: Der TSV Eching eilt mit Sieben-Meilen-Stiefeln gen Bezirksliga – und auch der TSV Allershausen hat gute Karten, zumindest den Aufstiegsrelegationsrang zwei zu erobern. Beim FCA Unterbruck und SV Kranzberg geht es hingegen vorrangig um den Klassenerhalt. Auf was es bis dato ankam, wer die Leistungsträger waren – und was in der Restsaison ab Mitte März zu erwarten ist, analysiert das Freisinger Tagblatt in seiner großen Winterpausen-Bilanz.

TSV Eching

Ist der Meistersekt im Echinger Zebra-Gehege schon kaltgestellt? „Nein“, wiegelt Spartenchef Peter Hanrieder ab. Fakt ist: Vieles spricht nach 16 Spieltagen dafür, dass der TSV als Kreisliga-Meister die sofortige Bezirksliga-Rückkehr realisieren wird. Vier Punkte Vorsprung sind es aktuell auf Moosinning II, auf den Dritten Allershausen schon acht. Dennoch tritt Hanrieder auf die Euphoriebremse.

Dabei spielten die Echinger eine klasse Herbstrunde und leisteten sich nur drei Niederlagen. „Zudem hatten wir die beste Abwehr, das war schon ausschlaggebend“, betont der TSV-Fußballchef. Nur zwölf Gegentore kassierte das Team, so wenige, wie keine andere Elf. Und das, obwohl die Echinger keine eingespielte Viererkette haben, sechs verschiedene Akteure setzte Trainer Alexander Günther auf diesen Positionen ein. Ein weiteres Erfolgsrezept: „Vorne sind wir immer für ein Tor gut“, zeigt Hanrieder auf. Topscorer ist Matthew Atkinson mit sechs Treffern. Neuzugang Christopher Trautmann und Nico Häcker folgen mit vier Toren.

Trotzdem wolle man die Tabelle zum Wiederauftakt komplett ausblenden und sozusagen von vorne beginnen, „fokussiert sein“, wie es Hanrieder nennt. Daher fahren die Echinger Anfang März sogar in ein viertägiges Trainingslager nach Südtirol und schwören sich auf die Frühjahrsrunde ein, die am 25. März mit der Partie bei der BSG Taufkirchen beginnt. „Der Start wird sehr wichtig“, so Hanrieder.

Beim TSV Eching kehrt Daniel Amannsberger nach seinem Auslandsaufenthalt zurück. Trainingsauftakt war am 1. Februar, das erste Testspiel steigt am kommenden Samstag beim FC Langengeisling.

TSV Allershausen

In der zurückliegenden Saison mussten die Ampertaler lange um den Klassenerhalt zittern. Doch heuer schicken sich die Mannen von Trainer Michael Stiller an, für die große Überraschung zu sorgen. Nach 16 Partien rangieren die Allershausener auf Rang drei und schnuppern an der Relegation. Spartenchef Philipp Jordan haut aber erstmal den Euphorie-Stachel rein: „An den Zielen ändern wir nichts“, lautet das Credo, auch wenn sich der TSV in der Winterpause mit Stürmer Marc Gundel vom VfB Hallbergmoos noch einmal verstärken konnte (wir haben berichtet). „Wir wollen Planungssicherheit für ein weiteres Jahr Kreisliga, alles andere ist ein Zubrot“, sagt Jordan.

Warum es bisher so gut lief? Dafür hat der Abteilungsleiter zwei Gründe ausgemacht: Zum einen habe man den Kader mit Akteuren aus der Zweiten Mannschaft in der Breite verstärkt. „Und zum anderen war die Trainingsbeteiligung so hoch wie schon lange nicht mehr.“ Zudem stimmt es in puncto Konstanz: 15 Akteure kommen heuer auf mehr als zehn Einsätze. Dauerbrenner ist Torhüter Florian Stenzenberger, der alle Partie absolviert hat. Dahinter folgen drei Abwehrspieler mit je 15 Matches (Paulo Just, Kapitän Dominik Kopp und Markus Lachner). Im Mittelfeld stand Felix Bachmann immer auf dem Platz, genauso wie Spielertrainer Michael Stiller. Im Sturm bestritt Neuzugang Phongphat Khlongkhlaew, der aus der A-Klasse kam, 15 Partien.

Einen echten Torgaranten sucht man beim TSV jedoch vergebens. Dafür sind die Lasten auf mehrere Schultern verteilt: Insgesamt zwölf Spieler trugen sich bereits in die Torschützenliste ein.

Dass gerade die jungen Akteure angesichts der Erfolge ein wenig die Bodenhaftung verlieren könnten? Das glaubt Jordan nicht, „vielmehr können wir jetzt befreit aufspielen“. Freilich, ein wenig spekulieren werden die Allershausener schon auf Rang zwei – aber dafür muss alles passen. „Wir müssen verletzungsfrei und die Trainingsbeteiligung hoch bleiben“, betont Jordan. „Beides haben wir nicht vollständig im Griff.“

Die Restrunde hat es jedenfalls in sich. Am 8. April gastieren die Ampertaler beim Vierten FC Eitting. „Danach sehen wir eventuell schon, wo die Reise hingeht“, sagt Jordan. Trainingsauftakt war am 6. Februar, das erste Testspiel absolviert der TSV am 15. Februar gegen den FC Schwaig.

FCA Unterbruck

Recht entspannt sind derzeit die Verantwortlichen in Unterbruck. „Wir sind absolut im Soll“, kommentiert Trainer Alfons Deutinger die Hinserie. Auch wenn der Coach gerne drei bis fünf Zähler mehr hätte, ist Platz acht mit 22 Punkten und vier Zählern Polster auf die Abstiegsrelegationsränge das, was die 16 Partien des FCA widerspiegelt. „Wir haben stark begonnen, dann jedoch personelle Probleme bekommen“, sagt Deutinger.

In den ersten Wochen der laufenden Kreisliga-Runde waren die Unterbrucker oben dabei, schlugen unter anderem Taufkirchen mit 4:0 und Mitaufsteiger Eichenried mit 5:1. Doch danach folgte der Einbruch – vor allem auch, weil einige Leistungsträger immer wieder verletzt ausfielen. Die beiden Routiniers Markus Zacherl und Florian Hagn sind neben Keeper Michael Zachskorn mit 15 Partien die Vielspieler im Team. Auf was sich Deutinger verlassen konnte, ist die Offensive: Allein Andreas Hohlenburger kommt auf 15 Treffer – mehr als Schlusslicht SV Wörth insgesamt erzielt hat.

In der Winterpause wartet auf den Trainer dennoch viel Arbeit: Er muss sich auf die Suche nach einem neuen Abwehrchef begeben, nachdem Christian Becker mit nun 38 Jahren endgültig kürzertreten will. Auch Christoph Feller ist nach wie vor verletzt. „Daher werde ich die Viererkette umbauen müssen“, sagt Deutinger, der aber drei junge Akteure im Blick hat, die er gerne testen möchte. „Vorne haben wir dagegen gutes Personal und die entsprechende Auswahl.“

Und auch einen Neuzugang haben die Brucker, nachdem die Spieler ihren ehemaligen Kameraden Nicolas Vortisch (20) überreden konnten, wieder mit dem Fußball anzufangen. Nach der A-Jugend hatte das Eigengewächs eigentlich aufgehört, trainiert jetzt aber wieder mit. „Er hat eine super Veranlagung, aber noch taktischen Nachholbedarf“, so Deutinger. Los geht’s mit der Vorbereitung am 14. Februar („Am Valentinstag sieht man seine Liebsten“, scherzt der Trainer). Das erste Testmatch steht fünf Tage später beim SC Inhauser Moos an.

SV Kranzberg

Tabellenelfter sind die Kranzberger Kicker aktuell. Bliebe es dabei, müsste die Kopp-Elf in die Relegation. Doch die SVK-Verantwortlichen geben sich in der Winterpause recht entspannt, immerhin kennen sie die Situation schon aus den vergangenen Jahren. „Deswegen wird das keine mentale Geschichte“, glaubt Coach Anton Kopp. Vielmehr wird es darum gehen, einen gesunden und fitten Kader zu haben. Zu viele Ausfälle hatte der SVK vor allem zu Beginn der Saison zu verzeichnen. Erst am Ende, kurz vor der Winterpause, kamen die Kranzberger Kicker richtig ins Rollen.

Der Beleg für die personellen Probleme: Kein SVK-Akteur konnte alle bisherigen 16 Ligapartien bestreiten. Stefan Schleypen ist mit 15 Auftritten noch sowas wie der Dauerbrenner. Gleiches gilt für Levi Peis (14), Michael Kopp (13), Thomas Kopp (13) und Sebastian Schredl (13). Insbesondere in der Abwehr musste Trainer Kopp zu Saisonbeginn kräftig rotieren. „Zum Schluss hatten wir aber eine deutliche Tendenz nach oben“, sagt er. Thomas Kopp kommt immerhin schon auf sechs Treffer. Vier sind es bei Michael Kopp – und Routinier Daniel Mömkes traf dreimal in nur zehn Begegnungen.

Mit Blick auf die ausstehenden Aufgaben hoffen die Ampertaler vor allem auf eines: dass sich möglichst keine Spieler ernsthafter verletzen. Personell haben die Kranzberger im Winter geringfügig nachjustiert: So stößt mit Baris Albayrak (26) vom BC Attaching ein Abwehrspieler zum SVK. Ebenfalls aus Attaching holte der Club Mittelfeldakteur Jasko Hamzagic (24). Die Vorbereitung startet am Valentinstag, den ersten Test bestreiten die Kranzberger am 26. Februar bei der SpVgg Zolling.

