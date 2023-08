Allingerin pendelte zwischen Hitze und Kälte - zwischen Sieg und Niederlage

Auf dem Weg zur Heimgartenhütte: Anja Kobs wurde Zweite beim Berglauf auf einen der Münchner Hausberge. © Privat

Anja Kobs gewinnt im Achental, wird Zweite auf dem Heimgarten und steigt beim Triathlon Ostseeman nach dem Schwimmen aus.

Alling – Ein Streckenrekord samt persönlicher Bestzeit mitten in einer Trainingsperiode, Silber bei einem Berglauf und ein seltener DNF-Eintrag (Rennabbruch) bei einem Triathlon: Hinter der Allinger Ausdauerathletin Anja Kobs liegt ein mehr als ereignisreicher August.

Spontan zumHalbmarathon

Ende des Monats hatte sich Kobs spontan beim Wössener Halbmarathon angemeldet, mitten im Achental zwischen Reit im Winkl und Schleching. „Eigentlich war ich mitten im Training“, berichtet sie. Zusammen mit dem Brucker Triathleten Udo Fesser reiste sie an: Beide landeten auf dem Treppchen. Kobs gewann in 1:23:51 Stunden.

Es war ein neuer Streckenrekord und eine neue persönliche Bestzeit – obwohl der Kurs nicht als schnell gilt und die Temperaturen an die 30 Grad heranreichten. „Hitze kann ich“, sagte sie hinterher. Kobs distanzierte die zweite Frau der Gesamtwertung Simone Kapella, (PTSV Rosenheim) um 11:35 Minuten. Fesser war mit 33:01 Minuten schnellster M50/M55-Läufer beim Volkslauf über sieben Kilometer.

In 50 Minuten aufden Heimgarten rauf

Eine Woche zuvor war Kobs Zweite beim Heimgarten-Berglauf geworden. Dieser führte auf dem 5,2 Kilometer langen Wanderpfad, der von Ohlstadt (664 Meter) auf den Schwesterberg (1791 Meter) des Herzogsstands. Nur 49:54 Minuten war die 46-jährige Allingerin unterwegs, die 15 Jahre jüngere Siegerin Alexandra Grimbs (LC Tölzer Land), eine renommierte Bergläuferin, traf schon nach 48:29 Minuten ein. Kobs war mit dem Resultat mehr als zufrieden.

Nicht zuletzt, weil sie Anfang August einen Wettkampf nicht beendet hatte: Beim „Ostseeman“ in Glücksburg, in dessen Rahmen die Deutschen Titelkämpfe über die Triathlon-Langdistanz ausgetragen wurden, strich Kobs schon nach 3,8 Kilometern Schwimmen die Segel. Kobs berichtet von Wassertemperaturen von 15 Grad. Nach 1:45 Stunden im Wasser stieg sie aus. „Das wir mir einfach zu kalt“, gestand die Allingerin. In der Ergebnisliste steht „DNF“ neben ihrem Namen „Did not finish“, ein Eintrag, der sie schmerzte, aber in folgenden Wettkämpfen nicht aufhielt. (Horst Kramer)