Für die Berglauf-WM: Anja Kobs wird zum ersten Mal fürs Nationalteam nominiert

An Fronleichnam wird die Allingerin Anja Kobs hoch über dem Stubaital unterwegs sein. Dann allerdings nicht in Schwarz-Grau, sondern in Schwarz-Rot-Gold. © Privat

Anja Kobs geht für Deutschland bei der Berglauf-Weltmeisterschaft an den Start. Bis es aber so weit war, musste die Allingerin ganz schön zittern.

Alling – In den vergangenen Tagen saß die Allingerin Anja Kobs auf den sprichwörtlichen heißen Kohlen: Klappt es mit der Teilnahme an den Berglauf- und Trailrun-Weltmeisterschaften Anfang Juni in Innsbruck? Es wäre ihre erste Weltmeisterschaftsteilnahme im Laufsport. „Eine richtige WM“, wie sie betont, „mit den aktuell besten Spezialistinnen und Spezialisten weltweit, unabhängig von Altersklassen.“

Dann kam endlich die erlösende Nachricht: In ihrem E-Mail-Postfach klingelte es –die Meldung, dass der Verband Nominierungen per Post verschickt, erwies sich als „Ente“. Der Betreff der Mail lautete „Einladung – 2023 World Mountain and Trail Running Championships, Innsbruck/Österreich“. Dem Glückwunsch zur Nominierung lag ein Anhang bei mit den vier bis fünf Nominierten für die einzelnen Disziplinen. Der Name Anja Kobs mit dem Verein TSV Alling ist unter Short Trail (44,6 Kilometer, 3132 Meter bergauf, 2719 Meter bergab) zu finden, als Nummer vier von fünf Nominierten.

Prominent besetztes Teilnehmerfeld

Auf der Liste finden sich neben der Allingerin fast alle bekannten Namen der Berg- und Traillauf-Szene, darunter die Deutsche Marathonmeisterin und Teameuropameisterin Domenika Mayer (LG Telis Finanz Regensburg). Oder auch die mehrfache Deutsche Berglauf- und Halbmarathon-Meisterin Laura Hottenrott (PSV Köln), die frühere U20-Berglauf- und Europa-Meisterin Sarah Kistner (Spiridon Frankfurt) oder auch die Münchnerin Eva Sperger, eine frühere Deutsche Meisterin im Ultratraillauf.

Wie fühlt man sich im Umfeld der bekannten Profi-Sportlerinnen und der Welt-Elite? „Ich bin mega-happy“, gesteht Kobs. Zumal sie mit ihren 46 Jahren vermutlich eine der ältesten Teilnehmerinnen der WM sein wird.

Vorbereitung auf die WM beginnt

Die Weltmeisterschaften werden vom 6. bis 10. Juni in und um Innsbruck sowie im nahen Stubaital ausgetragen. Anja Kobs ist am Fronleichnams-Donnerstag, 8. Juni, an der Reihe. Der Startschuss erklingt um neun Uhr am Innsbrucker Rathaus (573 Meter über Normal-Null). Dann geht es hinauf in die Kalkkögel-Bergkette und über die Mutterer Alm (1608 Meter) und das Kreuzjoch (2100 Meter) bis zum höchste Punkt bei 2399 Meter. Über die Starkenberger Hütte (2237 Meter) geht es hinunter zum Ziel in Neustift im Stubaital (991 Meter). Zielschluss ist um 16.30 Uhr.

Auf ihren Start beim „Wings 4 Life“-Charity-Lauf am 7. Mai muss die Allingerin aber schweren Herzens verzichten. Am 13. und 14. Mai fährt Kobs nach Innsbruck, um die Strecke zu studieren. Am 20. Mai nimmt sie am „Alpenstadt Trail“ in Berchtesgaden teil, das Eröffnungsrennen für die „Golden Trail“-Serie in den Alpenländern. Knappe zwei Wochen später ist es dann so weit: Die Allingerin ist in Schwarz-Rot-Gold bei den Weltmeisterschaften unterwegs. (Horst Kramer)