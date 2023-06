Zwischendurch mal einen Triathlon gewonnen - Anja Kobs startet spontan in Bad Tölz

Als schnellste Frau riss die Allingerin Anja Kobs das Zielband in Bad Tölz. © Ewald Scheitterer

Sie kann es nicht lassen: Am vergangenen Wochenende eröffnete Anja Kobs spontan ihre Triathlon-Saison - spontan und mit Erfolg.

Bad Aibling/Alling – Obwohl sie die Tage zwischen dem anstrengenden Zugspitz-Ultratrail (am 16. Juni) und dem fordernden Zermatt-Berg-Halbmarathon (am 1. Juli) eigentlich zur Erholung vorgesehen hatte. Stattdessen meldete sich die Allingerin beim Tölzer Triathlon für die Olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radeln und zehn Kilometer Laufen) an.

Dass Kobs auf Sieg gehen würde, war klar. Nach 2:21:37 Stunden riss die 46-Jährige als Erste das Zielband. Mit fast vier Minuten Vorsprung auf die Zweite, die 20-jährige Rebecca Adelhardt (SCW München, 2:25:28 Stunden). Dabei sah es anfänglich gar nicht nach einem Triumph der Ausdauer-Spezialistin aus. Sie kam erst als Sechste aus dem Wasser, fast vier Minuten nach der Münchnerin.

Auf dem Rad und beim Laufen holt die Allingerin viel Zeit auf

Aber Kobs weiß um ihre Stärken und Schwächen und blieb gelassen. Nach 40 Kilometern auf dem Rad lag die Allingerin schon auf Rang zwei; rund 4:30 Minuten hinter Adelhardt. Eigentlich uneinholbar auf nur zehn Kilometern. Noch dazu, weil die Strecke tatsächlich laut Kobs’ Laufuhr eigentlich nur 9,3 Kilometer maß. Doch die junge Münchnerin hatte wohl ihr Pulver verschossen, insbesondere nachdem Kobs nach der halben Distanz locker an ihr vorbei gezogen war. Adelhardts Laufzeit auf den zehn Kilometern lag bei rund 45 Minuten. Die Allingerin benötigte hingegen nur 36:10 Minuten.

Nur der Männer-Sieger, der Regensburger Marchelo Kunzelmann Loza, war mit 36:02 Minuten (Gesamt: 2:04:27 Stunden) schneller als Kobs. Ebenso der Gesamt-Zweite, der Däne Rasmus Porsgaard, der sich mit 35:25 Minuten als der beste Läufer des Tages erwies (Gesamt: 2:11:35 Stunden). Insgesamt war das Feld mit 64 Finishern – davon zwölf Frauen – überschaubar. Kobs war das egal. Die Allingerin sagt: „Wettkampf ist das beste Training.“ Ganz egal, wie groß die Konkurrenz ist. (Horst Kramer)