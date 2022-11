Mit 45 wagt die Allingerin Anja Kobs den Schritt zum Profi: „Bin ein ziemliches Unikat“

Teilen

Reich dekoriert ist Anja Kobs schon lange. Künftig will sie sich mit den Profis ihrer Zunft messen. © Horst Kramer

Kommende Woche wird sie es bei München TV verkünden, das Tagblatt weiß es schon jetzt: Anja Kobs wird im kommenden Jahr als Profi-Sportlerin antreten.

Alling – Das klingt nach einem mutigen Schritt, immerhin feiert sie im Dezember ihren 46. Geburtstag. „Vor allem möchte ich meine Sportarten professioneller betreiben“, erklärt die Allingerin. „Und das geht nur, wenn ich damit auch einige Einnahmen generieren kann.“

Derzeit arbeitet sie als Personalreferentin 30 Stunden in der Woche, künftig, hofft Kobs, mit 25 Stunden auskommen zu können. Die fehlenden Mittel muss sie ersetzen, zumal sie als Profi auch höhere Ausgaben haben wird: etwa durch mehr und weitere Reisen, regelmäßige Dopingtests und zusätzliche Ausrüstung.

Anja Kobs: „Mir geht es natürlich nicht darum, vom Sport leben zu können“

Sportlich sieht sich die Allrounderin den höheren Anforderungen gewachsen. Schon mehrfach startete Anja Kobs in den vergangenen zwei Jahren mit und gegen Profis – immer erfolgreich. Kürzlich bei der Duathlon-WM in Zoffingen in der Schweiz, als sie sogar Weltmeisterin wurde. Oder vor zwei Jahren, als im ersten Corona-Herbst eine Marathon-Veranstaltung in Dresden ausschließlich für Profis organisiert worden war, bei der Kobs als schnellste Frau ins Ziel einlief.

„Mir geht es natürlich nicht darum, vom Sport leben zu können“, stellt Kobs klar. „Sondern vor allem darum, wenigstens einen Teil meiner Kosten für den Sport durch den Sport decken zu können.“ In Deutschland gibt es nur wenige Ausdauer-Sportler, die vom Laufen, Radeln oder Schwimmen leben können. In der Regel sind sie bei staatlichen Arbeitgebern wie der Bundeswehr, dem Bundesgrenzschutz oder der Polizei beschäftigt. Sie werden für eine gewisse Zeit von ihrem Dienst freigestellt, tragen nach der aktiven Karriere indes ihre Uniformen wie ihre Kollegen. Im Radsport gibt es die bekannten „Radställe“, die oft von Industrieunternehmen gesponsert werden. Im Laufsport finanzieren die Hersteller ausschließlich internationale Spitzenkräfte.

Die Allingerin sieht ihre Vielseitigkeit als Trumpf

Alles keine Optionen für Kobs. Sie hofft auf weitere Werbepartner, vielleicht auch auf Honorare bei Veranstaltungen, auf denen sie von ihren besonderen Erlebnissen berichtet. „Mir ist eigentlich in den letzten Jahren klar geworden, dass ich ein ziemliches Unikat bin“, sagt die Allingerin. „Ich mache Straßenläufe, Berg- und Trailläufe, fahre Radrennen, bin in der Langlauf-Loipe unterwegs und bestreite ziemlich erfolgreich Duathlons und Triathlons.“

Das Tagblatt hat dafür die Vokabel „Ausdauerexpertin“ geprägt. Ein Begriff, den Kobs jetzt ganz bewusst verwendet. Doch damit nicht genug. Kobs engagiert sich seit vielen Jahren in der Sterbehilfe, inzwischen für das Germeringer Hospiz, und denkt sich immer wieder Benefizaktionen aus. „Dabei kamen allein seit 2020 rund 8000 Euro zusammen“, erzählt sie stolz. Diesen Weg will sie weiter beschreiten. Egal, ob ihr Profitraum Realität wird oder nicht. (Horst Kramer)