Ihre WM-Chancen steigen: Anja Kobs wird trotz namhafter junger Konkurrenz Dritte in Naturns

Glücklich im Ziel: Anja Kobs war selbst überrascht, wie gut es für sie beim Ötzi-Trailrun lief. © Privat

Die Allingerin Anja Kobs hat sehr gute Chancen, Anfang Juni an den Traillauf-Weltmeisterschaften im schwarz-rot-goldenen Trikot teilnehmen zu dürfen.

Naturns/Alling – Die 45-jährige Profi-Sportlerin wurde Dritte beim Ötzi-Trailrun in Naturns im Vinschgau – eine namhafte Veranstaltung, bei der sich die Trailrun-Elite aus den Alpenländern misst. Genau deswegen hatte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) diese Veranstaltung als Sichtung für die WM genutzt, die in Innsbruck und im Stubaital über die Bühne gehen wird.

Kobs und ihre Mitstreiterinnen bekamen es mit einem Kurs zu tun, den die Südtiroler auf den Namen „Sunny Mountain Trail“ getauft haben. Er ist nicht nur 30 Kilometer lang, sondern weist auch Höhendifferenzen auf, die sich auf 2100 Meter addieren. Und anders als beim Berglaufen, wo das Ziel irgendwo in Gipfelnähe steht, geht es bei Trailrunning-Wettbewerben rauf und runter – beim Ötzi-Trail war Start wie Ziel vor dem Naturner Rathaus aufgebaut. Abschnittsweise folgt der Trail den südlichen Abschnitten des Meraner Höhenwegs, der vielen Südtirol-Wanderfans ein Begriff ist.

Kobs bekam es mit der 21 Jahre jüngeren Profi-Trailläuferin Sarah Kistner (Spiridon Frankfurt), der 25-jährigen Düsseldorferin Dioni Gorla, die für ein Adidas-Team startet und der 30-jährigen Chiemgauerin Lisa Wimmer, eine Salomon-Athletin, zu tun. Alles Spezialistinnen, im Gegensatz zur Allrounderin Kobs. „Gerade bei den Downhill-Passagen ein Nachteil für mich, weil ich die nicht so intensiv trainieren kann“, erklärt sie.

Ein Grund, warum sie schon auf dem ersten Anstieg die Führung übernahm. Vielleicht auch, um ein Ausrufezeichen für ihre jüngeren Konkurrentinnen zu setzen. Bei der ersten Bergab-Passage ging indes die favorisierte Kistner in Front, eine zweifache U20-Berglauf-Welt- und Europameisterin. Gefolgt von der spanischen Top-Trailrunnerin Monica Kehres. Kobs hängte sich an deren Fersen, war zeitweilig auch Zweite. Wichtiger indes: Die anderen Deutschen konnten nicht mithalten. Kistner siegte nach 3:28:38 Stunden, Kehres wurde Zweite in 3:32:22 Stunden und Kobs Dritte in 3:35:23 Stunden. Gorla, eine heiße WM-Kandidatin, kam als Vierte nach 3:37:00 Stunden an.

„Als ich mir hinterher die Ergebnisliste angeschaut habe, hab ich festgestellt, dass ich von den meisten die Mutti sein könnte“, schmunzelt Kobs. Ob sie nun zur WM fahren darf, wird sich bald entscheiden. Die ersten Rückmeldungen vom Verband waren positiv. (Horst Kramer)