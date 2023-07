Allinger Ausdauerexpertin Anja Kobs will ein Vorbild für Ältere sein

Ein Säckchen mit Studentenfutter überreicht bekam Anja Kobs von Landrat Thomas Karmasin. Damit sollte die Allingerin genügend Kraft für anstehende Wettbewerbe haben. © Horst Kramer

Die Allinger Ausdauerexpertin Anja Kobs hat sich mit Landrat Thomas Karmasin getroffen, um über die jüngsten Wettkämpfe und Pläne zu sprechen.

Fürstenfeldbruck/Alling – Landrat Thomas Karmasin zeigte sich bestens informiert über die jüngsten Erfolge der Ultratrailläuferin und Ausdauerexpertin Anja Kobs. Etwa, dass die 46-Jährige ihr Debüt im Nationaltrikot bei den Berg- und Traillauf-Weltmeisterschaften feiern konnte, als Älteste unter lauter 20- und 30-jährigen Sportlerinnen. „Ich verfolge alle Ihre Erfolge und Taten auf Ihren Social-Media-Kanälen“, erläuterte der Landkreischef, als die Allinger Sportlerin ihn im Amt besuchte.

Er erkundigte sich, wie Kobs die Strapazen der Wettkämpfe wegstecke. Kobs’ Antwort lautete: „Durch Leidenschaft und Passion! Mir macht der Sport Spaß, daher ist die Anstrengung keine Belastung.“ Der Landrat hakte ein: Immer wenn er nach dem Geheimnis einer optimalen Work-Life-Balance gefragt werde, antworte er, man müsse sich eine „Work“ suchen, die auch „Life“ ist. Die also Spaß mache. „Genau diesen Spaß am Sport vermitteln Sie mit Ihrer offenen Art“, lobte der Kommunalpolitiker die semiprofessionelle Sportlerin. Klar, dass Kobs sich freute. „Eines meiner Anliegen ist es zu vermitteln, dass man auch im fortgeschrittenen Alter noch sportlich erfolgreich sein kann“, betonte Kobs. In diesem Sinne möchte sie ein Vorbild für Ältere sein.

Anja Kobs plant Teilnahme an Benefizaktionen

Karmasin ist zwar kein aktiver Läufer, hält sich aber durch Nordic Walking fit, wie er berichtete. Er erkundigte sich nach Kobs’ anstehenden Aktivitäten. Sie erzählte von ihrer geplanten Teilnahme am Monopteroslauf des Münchner Lions-Clubs am 24. September, eine Benefiz-Aktion, die behinderten Kinder und Jugendlichen zugute kommt. Kobs wird auf dem 28-Kilometer-Kurs durch den Englischen Garten als ehrenamtliche Zielzeitläuferin fungieren.

Sportlich stehen bei der Allingerin die Deutschen Triathlon-Meisterschaften in Glücksburg an. Für das kommende Jahr hat sie sich ein großes Ziel gesetzt: den „Ultra Trail du Mont Blanc“, ein Rennen über 171 Kilometer mit rund 10 000 Höhenmetern. Dafür müsse sie sich aber erst qualifizieren, erläuterte Kobs. „Dazu brauchen Sie sicherlich Kraftnahrung“, meinte Karmasin mit einem Schmunzeln und überreichte ihr ein Säckchen mit nahrhaftem „Studentenfutter“. (Horst Kramer)