Mit den Besten der Welt mitgehalten: Anja Kobs erhält Sonderlob für ihren Auftritt bei der Berglauf-WM

Gut gelaunt trotz der Strapazen war die Allingerin Anja Kobs (r.) unterwegs. © Privat

Zweitbeste Deutsche, dazu noch aufmunternde Worte von einer echten Berglauf-Legende: Anja Kobs war mit ihrem Start in Innsbruck hoch zufrieden.

Innsbruck/Alling – Anja Kobs schwebte noch 24 Stunden nach ihrem 22. Rang beim Short-Trail-Rennen der Berglauf- und Trail-WM in Innsbruck auf Wolke sieben. Zum einen wegen ihrer Einzelleistung – nach 45,2 Kilometern mit 3132 Metern im Anstieg und 2719 Meter im Abstieg lag sie mit 5:31:28 Stunden nur 22 Minuten hinter der Bronze-Gewinnerin, der Schweizerin Theresa Leboeuf. Zum andern wegen des Lobes von DLV-Nationaltrainer Kurt König, selber eine Berglauf-Legende.

Berglauf-Legende: „Du warst Spitze, du warst überragend!“

Der heute 65-Jährige ist kein Mann der großen Worte. Umso mehr freute sich Kobs über Königs Wertung: „Du warst Spitze, du warst überragend!“ Im Nachhinein bedauerte der Mittenwalder sogar der Verband Kobs nicht für den Long Trail am Folgetag nominiert hatte (86,9 Kilometer Länge, 6500 Höhenmeter bergauf, 6920 Höhenmeter bergab). „Vielleicht im nächsten Jahr“, scherzte die 46-jährige Allingerin daraufhin.

Ganz besonders freute sich Kobs zudem über den siebten Platz in der Teamwertung, zusammen mit ihren DLV-Kolleginnnen Daniela Oemus (Sechste in 5:16:34 Stunden) und Lena Laukner (29. in 5:37:12 Stunden). Anfänglich schien sogar eine Medaille möglich: Laura Hottenrott war bis zur Hälfte des Rennens in den Top vier unterwegs, musste dann aber passen – die Kasselerin war am Vortag Vierte beim „Vertical“ geworden, ein Wettbewerb über sieben extrem steile Kilometer mit 1054 Metern bergauf.

Schwierige Witterung: „Oben pfiff ein eisiger Wind“

Hottenrott war nicht die einzige, die dem Short-Trail-Parcours Tribut zollen musste: Zehn weitere Topathletinnen gaben auf, dreißig Sportlerinnen kamen nicht im vorgegeben Zeitrahmen an. Unter dem Strich erreichte rund ein Drittel des Teilnehmerinnenfelds nicht das Ziel – eine hohe Quote für eine WM, mit ihren handverlesenen Aktiven. Vielleicht spielte auch die Witterung eine Rolle: „Oben pfiff ein eisiger Wind“, berichtet Kobs. „Ich schlug mir immer wieder auf die Arme, weil mit so kalt war.“ Umso höher ist die Leistung der Allingerin zu bewerten: Zwischenzeitlich lag sie sogar auf Rang elf. In die letzte lange Downhill-Passage ging Kobs immerhin als 16. Es folgte wieder ein Sturz, der ihr einige Plätze kostete.

Die Allingerin nahm die Situation gelassen an. „Wenn ich in den Bergen leben würde, hätte ich vielleicht bessere Trainingsmöglichkeiten für Berg- und Trailläufe. Bei uns kann ich dafür Schwimmen gehen und auf flachen Strecken radeln. Das kommt mir beim Duathlon und Triathlon zu Gute.“ Im Sommer wird die Allingerin wohl wieder bei einem Triathlon zu sehen sein. (Horst Kramer)