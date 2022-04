Gegen die jüngere Konkurrenz durchgesetzt: Die Allingerin Anja Kobs gewinnt erstmals Winterserie

Als Erste im Ziel: die Allingerin Anja Kobs. © Privat

Anja Kobs befindet sich derzeit auf einem sportlichen Höhenflug. Am Sonntag hat die Allingerin erstmals die Ismaninger Winterlaufserie gewonnen.

Alling/Ismaning – Bei ihrem Sieg über 21,4 Kilometer in einer überragenden Zeit von 1:24:27 Stunden hatte Kobs einen Vorsprung von 1:46 Minuten auf die Zweite, die zwölf Jahre jüngere Kärntner Triathletin Ines Jölly. Die Dritte, Ricarda Gerlach (LG Telis Finanz Regensburg), Kobs schärfste Konkurrentin um den Gesamtsieg, traf sogar erst weitere 40 Sekunden später ein. Quasi im Vorbeigehen stellte die Landkreis-Laufkönigin eine neue persönliche Bestzeit über 21,1 Kilometer auf: 1:23:57 Stunden, 43 Sekunden schneller als bei ihrem bisher schnellsten Halbmarathon. „Ganz kann ich noch nicht realisieren, was mir zur Zeit alles gelingt“, sagte Kobs, nachdem sie die Ziellinie überquert hatte.

Die ersten beiden Rennen im Februar – über 13 und 17 Kilometer – hatten aus der diesjährigen Ismaninger Serie quasi eine Frühlingsstafette gemacht. Die Rückkehr von Schnee und Eis am vergangenen Wochenende machte die Jubiläumsauflage dann aber wieder zu einem echten Winterereignis. Tatsächlich war keine einzige Stimme unter den rund 400 Aktiven zu hören, die sich über die Witterung beklagte. Die einzige Frage war: „Benötigen wir in den Isarauen Spikes?“ Die Veranstalter des TSV Ismaning hatten einen der Ihren mit einem Mountainbike über die Strecke geschickt. Er kam rechtzeitig zurück und gab Entwarnung.

Der ärgsten Konkurrentin geht die Puste aus

Kobs und Gerlach gingen nach dem Startschuss gemeinsam auf den Parcours. Die Allingerin hatte sich beim zweiten Rennen einen Vorsprung von acht Sekunden erarbeitet und gefolgert: „Wenn ich an Ricci dranbleibe, kann eigentlich nichts schief gehen.“ Doch schon auf Kilometer neun merkte Kobs, dass die Münchnerin schwer atmete. Gerlach bestätigte später: „Der Kälteeinbruch ging mir auf die Lungen.“ Zumal sie zuvor einige Tage in Südtirol verbracht und dabei den Panorama-Lauf rund um den Kalterer See gewonnen hatte.

Kobs zog an Gerlach vorbei, wie schon beim 17-Kilometer-Wettbewerb, und baute dann ihren Vorsprung immer weiter aus. Auf den letzten eintausend Meter schien sie zu fliegen. Tages-Vierte und Serien-Dritte wurde Yvonne Kleiner (LG Stadtwerke München) nach 1:28:26 Stunden. Christiane Göttner (TuS Fürstenfeldbruck) gewann die Tages-W70-Wertung in 2:03:25 Stunden wie auch W70-Serien-Gold. Im Serien-Ranking reihte sie sich auf dem 36. Platz ein.

Brucker Landkreis-Läufer sammeln Top-Platzierungen

Bei den Männern freute sich Karl-Heinz Michalsky (TSV Olching) über seine Zeit von 1:30:34 Stunden: „Ich bin konstant 4:13 Minuten pro Kilometer unterwegs gewesen, genau wie ich es mir vorgenommen hatte.“ Sein Lohn: das M60-Tages- und Seriensilber sowie der 18. Gesamtrang. Mindestens genauso glücklich wirkte Michalsky Altersklassenkollege Ulrich Leib (TSV Moorenweis), der nach 1:46:43 Stunden als M60-Vierter über die Ziellinie joggte. Einen Tick schneller und mindestens ebenso erfreut war der M50-Rugby-Sportler Maurizio Bianconi (TuS Fürstenfeldbruck) über seine 1:40:32 Stunden über den Altersklassen-Serienplatz zwölf sowie über Rang 54 im Gesamtranking. Den Tagessieg sicherte sich zum dritten Mal Josef Diensthuber (TSV Reischach) in 1:13:30 Stunden mit 30 Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen Pierre Delmotte (SCW München). (Horst Kramer)